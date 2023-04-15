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«فونتانا» في «مارينا مول» 18 أبريل

«فونتانا» في «مارينا مول» 18 أبريل
16 ابريل 2023 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

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يحتضن «مارينا مول أبوظبي» العرض الموسيقي الراقص «فونتانا»، أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، وينطلق العرض الأول 18 أبريل، متضمناً فقرات مشوّقة تجمع بين عروض السيرك الفنية والمؤثرات الخاصة الاستثنائية والحركات البهلوانية، وتشكّل النافورة الموسيقية الراقصة واحدة من أبرز الفقرات التي تجمع بين الماء والضوء والموسيقى، ويقدم سيرك فونتانا مجموعة من المواهب العالمية، بما في ذلك الراقصون والبهلوانيون والفنانون الكوميديون القادمون من أشهر عروض السيرك الدولية، ويقدم العرض لجمهوره العديد من الخدع البصرية وألعاب الخفة والألعاب البهلوانية الاستثنائية، وسط أجواء من الحماس والتشويق.

مارينا مول
أبوظبي
الشرق الأوسط
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