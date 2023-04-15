فرحة وموسيقى ومركب.. بعد الإفطار

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص الأسر بعد الإفطار على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والفعاليات الموسيقية والثقافية بعد الإفطار، ففي أبوظبي ودبي يرتفع الإقبال على الخيام الرمضانية والتفاعل مع البرامج الترفيهية التي تعدها الفنادق، وفي القاهرة تشهد المسارح إقبالاً كبيراً للاستماع إلى الأناشيد الدينية ورقصات التنورة على وقع الدفوف، وفي تونس تجذب الاستعراضات وموسيقى الآلات الشعبية الجمهور، كما يفضل الليبيون الخروج إلى الأسواق الشعبية والساحات، بينما اختارت إحدى الأسر العراقية أن تبحر وقت الغروب بمركب في مياه شط العرب لتناول الإفطار وقضاء أوقات سعيدة حتى موعد السحور.