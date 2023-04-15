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«الصلاة من أجل السلام» في الأمم المتحدة

«الصلاة من أجل السلام» في الأمم المتحدة
16 ابريل 2023 03:03

نيويورك (الاتحاد)

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حضرت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فعالية «الصلاة من أجل السلام»، مع أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور مسؤولين وقادة دينيين، وذلك أمام «تمثال البندقية المعقودة» في الأمم المتحدة، واجتمع أعضاء الأمم المتحدة لتأمل الدور المهم للتسامح الديني في إرساء السلام في جميع أنحاء العالم، وقال غوتيرش خلال الوقفة: «في زمن الانقسامات الرهيبة، نجتمع في قضية مشتركة، لنتحد من أجل البشر، إن السلام مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى»، وأكدت معالي لانا نسيبة أن قيمة الأخوة الإنسانية ستظل أولوية رئيسية في دولة الإمارات.

الأمم المتحدة
الإمارات
أنطونيو جوتيريش
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