رحلة تجريبية لـ«ستارشيب» الاثنين

واشنطن (أ ف ب)

تعتزم «سبايس إكس» إجراء أول رحلة مدارية تجريبية نهار الاثنين لصاروخها العملاق «ستارشيب» بطبقتيه الكاملتين بعد موافقة الهيئة الناظمة الأميركية للطيران المدني، وتعمل «سبايس إكس» منذ سنوات على تصنيع هذا الصاروخ البالغ طوله 120 متراً والذي سيخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، ومن المقرر أن تطلق الشركة الصاروخ من قاعدة «ستاربايس» للفضاء في أقصى جنوب ولاية تكساس الأميركية، وأوضحت «سبايس إكس» أن نافذة إقلاع الصاروخ التي تبلغ ساعتين ونصف ساعة تُفتح في 12 ظهراً الاثنين بتوقيت غرينتش، فيما حُددت مواعيد احتياطية بديلة خلال أيام الأسبوع.