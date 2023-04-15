لأول مرة.. مدينة أميركية تسمح برفع الأذان في كل الأوقات

أصبحت مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، أول مدينة أميركية كبرى تسمح ببث غير مقيد لأذان الصلاة للمسلمين، مما يسمح بسماع الأذان عبر مكبرات الصوت خمس مرات في اليوم على مدار العام.

ونقلت صحيفة startribune.com "صوّت مجلس مدينة مينيابوليس بالإجماع على تعديل قانون الضوضاء في المدينة، والذي كان يمنع بعض النداءات الصباحية والمسائية في أوقات معينة".

كان التصويت، الذي تم خلال شهر رمضان المبارك، بمثابة تتويج لجهود استمرت سنوات للسماح ببث الأذان في مينيابوليس التي توجد بها جالية كبيرة من دول شرق أفريقيا.

لم يكن تصويت المجلس بالإجماع فحسب، بل لم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة. ومن المتوقع أن يوقع العمدة جاكوب فراي الإجراء في غضون أسبوع.

قال أحد الأئمة الحاضرين في قاعة اجتماع مجلس المدينة في مينيابوليس "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".

كانت هذه المدينة سمحت ببث الأذان على مدار العام في العام الماضي، ولكن فقط بين الساعة 7 صباحًا و10 مساءً.