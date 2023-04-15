إسبانية تعيش منعزلة تحت الأرض لمدة 500 يوم

خرجت متسلقة الجبال الإسبانية والمتخصصة في استكشاف الكهوف ، بياتريس فلاميني، إلى النور يوم الجمعة، بعد أن أمضت طواعية 500 يوم تحت الأرض داخل كهف بعمق 70 مترا في مقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا. وقالت الرياضية المحترفة، وهي تضحك بصوت عال أمام كاميرات قناة آر تي في إي التلفزيونية الحكومية ووسائل الإعلام الأخرى، :" سأخبركم كيف كان الوضع هناك ... ولكن إذا كنتم لا تمانعون، سأستحم، لأنني لم أمس الماء طيلة عام ونصف العام".

وحظت الرياضية المتميزة باستقبال من الأقارب والباحثين الذين تابعوا المشروع، ووفقا لوسائل الإعلام، أعطت انطباعا جيدا من حيث صحتها ومشاعرها، رغم أنها واجهت في البداية بعض الصعوبة في الحفاظ على توازنها، بحسب اعترافها.

ومع ذلك ، وصفت تجربتها بأنها: "ممتازة ، لن يتم التفوق عليها ، ولن يتم تجاوزها" وقام باحثون من مختلف المجالات في جامعتي غرناطة وألميريا بقيادة ومرافقة مشروع "كهف الوقت" الذي سجلوه على الفيديو. وقالوا إن فلاميني لم يكن لديها أي اتصال بالعالم الخارجي منذ بداية التجربة ، في نوفمبر 2021و. من بين أشياء أخرى ، لم يكن لديها ساعة أو هاتف ولم يكن لديها سوى جهاز كمبيوتر محمول يمكنها من خلاله القيام فقط بإرسال المعلومات إلى العالم الخارجي ولكن لا تتلقى أيا من تلك المعلومات.