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إطلاق «جوس» إلى المشتري

إطلاق «جوس» إلى المشتري
15 ابريل 2023 02:39

كورو (فرنسا) (أ ف ب)

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نجحت أمس المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ «أريان 5» حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي «جوس» في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض، وأُطلق الصاروخ التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من قاعدة كورو الجوية في غويانا الفرنسية عند الساعة 12:14  بتوقيت جرينتش، حاملاً في الجزء الأعلى منه المسبار الذي يعتبر من أبرز المهام العلمية لوكالة الفضاء الأوروبية، وانفصل «جوس» عن الصاروخ بعد 27 دقيقة من الإقلاع، على ارتفاع 1500 كيلومتر، وأعلن مدير العمليات في قاعة التحكم «جوبيتر» وسط التصفيق أن «الانفصال نجح».

المسبار الفضائي
كوكب المشتري
المشتري
وكالة الفضاء الأوروبية
الفضاء
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