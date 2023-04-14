أزياء رمضانية بلمسات فاخرة في دبي

باريس (أ ف ب)

حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم مجموعات خاصة بشهر رمضان، من ملابس فضفاضة ومحتشمة، أو عباءات وجلاّبيات لاستقطاب الزبائن في أسواق الشرق الأوسط، وطرحت أشهر العلامات التجارية الفاخرة، مثل لويس فويتون وفرساتشي وديور في فروعها في «مول الإمارات» خلال شهر رمضان، حقائب يد وأحذية ونظارات شمسية وملابس بألوان تتراوح بين الباستيل الرصين، والنقوش الزهرية والتطريز، واستوحت دار غوتشي مجموعتها الرمضانية لعام 2023 بعنوان «نجوم»، من السماء المتلألئة خلال الليل، وتضم أزياء باللون الأرجواني الداكن وأزياء نهارية مخصصة للرجال.