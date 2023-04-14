السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أزياء رمضانية بلمسات فاخرة في دبي

أزياء رمضانية بلمسات فاخرة في دبي
15 ابريل 2023 02:39

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
دبي تمنح «إكوينوكس» لقب أفضل خيل في العالم

حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم مجموعات خاصة بشهر رمضان، من ملابس فضفاضة ومحتشمة، أو عباءات وجلاّبيات لاستقطاب الزبائن في أسواق الشرق الأوسط، وطرحت أشهر العلامات التجارية الفاخرة، مثل لويس فويتون وفرساتشي وديور في فروعها في «مول الإمارات» خلال شهر رمضان، حقائب يد وأحذية ونظارات شمسية وملابس بألوان تتراوح بين الباستيل الرصين، والنقوش الزهرية والتطريز، واستوحت دار غوتشي مجموعتها الرمضانية لعام 2023 بعنوان «نجوم»، من السماء المتلألئة خلال الليل، وتضم أزياء باللون الأرجواني الداكن وأزياء نهارية مخصصة للرجال.

دبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
تصميم الأزياء
عالم الأزياء
صناعة الأزياء
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©