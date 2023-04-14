جومانا مراد لـ«الاتحاد»: «مراسي».. استفزتني فنياً

محمد قناوي (القاهرة)

شخصيتان متناقضتان تطل بهما الممثلة جومانا مراد على الجمهور خلال رمضان عبر مسلسلي «بابا المجال» و«عملة نادرة»، حيث تقدم في الأول شخصية سيدة شعبية شريرة، متزوجة وتعمل في ورشة لقطع غيار السيارات ويحدث بينها وبين أقوى التجار في المنطقة خلافات كبيرة، في إطار الأكشن، فيما تلعب في الثاني دور طبيبة.

وأكدت جومانا مراد أنها تحب الشخصيات المتناقضة لأنها تظهر قدراتها التمثيلية، وفيها مساحات كبيرة، معربة عن سعادتها بالعمل مع مصطفى شعبان، حيث تجمعهما علاقة صداقة، والمسلسل يتضمن مفاجأة للجمهور. وأضافت أنها لأول مرة تقدم شخصية المرأة الشعبية، وهو دور «مراسي» في «بابا المجال»، على شاشة التلفزيون، ولكن سبق وأن قدمتها سينمائياً، وهي تميل إلى الشخصيات والأعمال الواقعية التي تستفزها فنياً، لذا اللون الشعبي هو الأقرب إلى قلبها، لأن فيه تحدياً كبيراً.

بحب السينما

أما الشخصية الثانية، بحسب جومانا، فهي على النقيض تماماً، وتقدمها بمسلسل «عملة نادرة»، وهي لسيدة تعمل خياطة وتقيم في إحدى قرى محافظة قنا في صعيد مصر، وتتميز بالطيبة وتعاني الوحدة بعدما سافر زوجها لسنوات عدة للعمل في الخارج.

وأشارت إلى أن العمل يعيدها إلى الدراما الصعيدية، بعد غياب أكثر من 18 عاماً، منذ أن قدمت مسلسل «قلب حبيبة»، مع الراحلة سهير البابلي.

وأكدت جومانا أنها تحب السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، لكن في الوقت نفسه عندما يكون هناك دور جديد ومميز في عمل درامي، تكون سعيدة بتقديمه، لكن تبقى الشاشة الكبيرة عشقها الأكبر، وفي السينما لا تهمها مساحة الدور، بل يمكن أن تقبل مشهداً واحداً بشرط أن يكون مؤثراً ويترك علامة عند الجمهور.

«مهب الريح»

وقالت جومانا إنها انتهت من تصوير دورها في «مهب الريح» من 45 حلقة، بطولة هند صبري، وإخراج أحمد خالد موسى، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بجرأة في الطرح، وتجسد من خلاله شخصية محامية تواجه الكثير من الأزمات، وتم تصوير العمل بين القاهرة وأبوظبي، عن فورمات أميركي بعنوان The Good Wife.

«ع الزيرو»

تستكمل جومانا مراد بعد عيد الفطر المبارك، تصوير مشاهدها المتبقية في فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان، تأليف د. مدحت العدل، إخراج محمد العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. وتشارك أيضاً ضيفة شرف في فيلم «يوم 13» المقرر عرضه قريباً، وقالت إنها انتهت من التصوير منذ فترة، ويُعد التجربة الأولى من نوعها في السينما المصرية.