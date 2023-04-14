طارق العلي.. نجمٌ بعفويته

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على مدى أكثر من 40 عاماً، قدم الممثل طارق العلي العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية في المسرح والسينما والتلفزيون، وعُرف بتلقائيته وارتجاله على خشبة المسرح، وعفويته أمام الشاشات، حتى شكّل مدرسة كوميدية خاصة به.

بدايته الفنية في مسرحية «قاضي المحكمة» عام 1983، وتبعها بمسرحية «بسام في وادي السمك» في العام نفسه، وكانت انطلاقته الحقيقية مع مسرحية «هالو بانكوك» عام 1988، ليشارك بعد ذلك في أكثر من 55 عملاً مسرحياً كوميدياً حازت إعجاب الجمهور، أبرزها: «طمباخية»، «شقة لندن»، «محظوظ ومبروك»، «بيت بو سند»، «فرحان نسيب زعلان»، «يا ليلة ما تمت»، «عنتر المفلتر»، «هلا بالخميس»، «الشاعر مصقول» و«قلب للبيع».

وقف العلي، الذي شغل موقع رئيس وعضو مؤسس لـ«نقابة الفنانين الكويتيين»، خلال مسيرته أمام نخبة من أبرز نجوم الدراما في الوطن العربي، وشكّل عدداً من الثنائيات الفنية، أبرزها مع عبد الناصر درويش وانتصار الشراح، وشارك في بطولة أكثر من 45 مسلسلاً، منها: «حريم طارق»، «غريب»، «واحد مهم»، «الفصلة»، «الفلتة»، «قررمش»، «خالي وصل»، «زمن مريان»، «صج حظوظ».

وفي رصيده السينمائي، باقة من الأفلام الكوميدية المتميزة التي نالت انتشاراً واسعاً، منها «هالو كايرو» و«خميس وجمعة» و«معتوق في بانكوك» و«ساعة زمان».