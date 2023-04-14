«أم الفقراء».. منقذة الأطفال

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

في صحراء المقطم بالقاهرة، تنير ماجدة جبران المعروفة باسم «ماما ماجي» أو «أم الفقراء» الطريق بدار لرعاية الأطفال الفقراء أو غير المنتسبين الذين لم تبتسم الحياة لهم، تعمل على إعادة تأهيلهم، سواء بتعليمهم العلوم الحياتية أو الدينية أو الفنية التي تسهم في تخريج فرد مفيد للمجتمع.

الصدفة كانت سبيل الحياة لإهداء ماجي طريقها الحقيقي، حيث غيرت مسيرتها الأكاديمية المتميزة لتتجه إلى العمل الخيري في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ومثلما جعلتها طفلة ترتدي رداء واحدا هو الأبيض الذي تظهر به دائما، وقابلت به الجميع من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى أطفالها في دار الرعاية، فإن مشاهدة طفلة تقف مكان والدتها لبيع الذرة جعلها تعرف أن العالم ليس بسيطا، حيث يحتاج كثيرون إلى متطوعين للعمل الخيري والمساعدة فيما من الممكن أن يقدم غيرها الفائدة في المجال الأكاديمي المهم أيضا.

في العام 2017، بعد مسيرة طويلة، سلطت جائزة «صناع الحياة» الضوء على واحدة من أشهر رواد العمل الخيري «ماجي»، لتكشف عن سيرة حياة سيدة تساهم في إنقاذ وإيواء الأطفال وتمهد الطريق لحياة جديدة أفضل.

تقول ماما ماجي لـ«الاتحاد الأسبوعي»: إن العمل الخيري بمثابة حياة لها، نشأت عليه في بيت والدها الطبيب وعمتها التي زرعت حب الخير في قلبها، ما جعلها تعتبر أن ذلك هبتها من الدنيا، تساعد الأطفال الصغار لتجعلهم قادرين على مواجهة أثقال يواجهوها في الكبر، ومع الوقت يعود بعضهم للعمل معها في دار الرعاية التي تمثل علامة في مصر خلال الفترة الماضية.

أكثر من 35 عاما ودار «ماما ماجي» تؤوي الصغار وتعمل على تربيتهم وتعيد تأهيلهم، وفي هذه الأجواء تدغدغ أذنيك الموسيقى التي هي غذاء للروح، الجميع يرتدون الزي الأبيض البسيط مع ملامح هادئة تبعث على الطمأنينة، ما يعني التوفير والاكتفاء والتجرد.

في عام 2020، وتكريما لها لدورها في دعم الأخوة الإنسانية اختيرت «ماما ماجي» في قائمة «بي بي سي» لأفضل 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم، ونظرا لجهودها في رعاية الأطفال من الأسر المهمشة، ترشحت للحصول على جائزة «نوبل» للسلام للعام 2020 من جهات دولية عدة مثل البرلمان الكندي، وتم تكريمها في احتفالية المرأة المصرية العام 2018، وحصلت على جائزة «سيدات الشجاعة» الدولية من قرينة الرئيس الأميركي العام 2019.

وتعتبر ماما ماجي، أن الأخوة الإنسانية ضرورة في العالم لجعله أفضل، ولكي يتمكن الأطفال من العيش حياة كريمة بعيدا عن النزاعات القبلية والدينية أو أي نوع من الصراعات التي تحرم الأطفال من عيش حياة مستقرة حقيقية تجعلهم يساهمون في تنمية مجتمعاتهم، الأمر الذي تعمل دارها على تعليمه لهم.

وترى، أن المهمة الرئيسة للرعاية تتمثل في «الروح، العقل، والنفس»، حيث تعمل على إثراء الروح بالفن والعلوم والموسيقى، فيما يتم تغذية العقل بالمنطق وإبعاد النفس عن الشرور وهي مهمة كبيرة وصعبة، فيما يساعدها في ذلك المتطوعون الذين يكون بعضهم من خريجي الدار والذين مروا عليه بعد تأثرهم برسالته وحبهم للمكان المتميز.

ماما ماجي، تهتم دوما بأن تحادث نفسها، وتبعد عن كل المغريات الخارجية، مشيرة إلى أن كل عظماء العالم يحتاجون إلى هذه الجلسات الروحانية التي تساهم في الهدوء والصفاء النفسي والابتعاد عن كل ما هو مؤذ للروح مع الوقت، ومن هنا جاء اختيار مكان الدار أيضا بعيدا عن الزحام والضوضاء التي تعم المدن بشكل عام في العالم.

تتمنى ماما ماجي أن يصبح العالم أفضل، محمي بالأخوة الإنسانية التي هي فرصة حقيقية لتوحيد شعوب العالم بعيدا عن أي نزاعات تؤدي إلى جعله أسوأ وهو أمر لا يستفيد منه أحد على عكس التآخي والتسامح والمعاني النبيلة التي أقرتها الأديان بالأساس، مشيرة إلى أنها تعمد إلى الجلوس بمفردها لساعات طويلة للقراءة والصفاء الروحي والابتعاد عن أي نزاع.

ماجي التي تركت أسرتها صعيد مصر، ثم ارتكزت في القاهرة لزيادة عملها الخيري، ولدت في 1969، في حي فقير بالقاهرة، وأنهت دراستها الأكاديمية بالجامعة الأميركية في عام 1989، وعملت أستاذة بالجامعة في علوم الكمبيوتر، وتزوجت من رجل أعمال ثري قبل أن تهب حياتها لخدمة الفقراء. لقبت بأم الفقراء، حيث عملت طيلة السنوات الماضية، في الأعمال الخيرية ومنها مساعدة الفقراء، وهذا هو الحلم الذي كان يداعبها منذ طفولتها.

وفي عام 1985، أسست ماجدة جبران مؤسسة «ستيفن تشيلدرن» الخيرية، التي تقوم رسالتها على المساهمة في إنقاذ الحياة وصنع الأمل وحفظ الكرامة البشرية للأطفال والشباب الفقراء والأقل حظًا، وتوفير التعليم والتدريب لهم بالإضافة إلى مساعدة أسرهم لتحسين وضعهم المعيشي.

وخلال السنوات الماضية، أصبحت الجمعية جزءًا من المشهد الإنساني اللافت في مصر، وسرعان ما امتد نشاطها ليشمل عشرات الأحياء الفقيرة، من خلال العديد من الحملات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعليمية والتدريبية، التي استفاد منها الآلاف من الأسر والأطفال.

وتشير الأم ماجي إلى أنها ستواصل عملها الخيري، خاصة مع إثرائها حياتها الشخصية وغيرها للأفضل، يكفي لها مساعدة الأطفال الذين يكبرون، ثم ينادونها بالأم، حيث تعتبر أن ذلك أكبر نجاح وفرحة لها في حياتها الممتدة والتي تغيرت للأفضل منذ اتجاهها للعمل الخيري، يكفي أن يقال لك «ماما» من آلاف الأطفال على مدار سنوات، هذه فرحة لا تساويها فرحة لدى ماما ماجي.