كيف غيَّر ماسك كوكب «تويتر» وعاداته وتقاليده؟

نيويورك (الاتحاد)

بعد ما يقرب من ستة أشهر من شراء Twitter، أجرى إيلون ماسك تعديلات غيرت ما يراه الناس على المنصة وطرق تفاعلهم معها، لكنه لم يحولها حتى الآن إلى وسيلة لدفع المستحقات أو شراء طلبات الطعام، كما كان يحلم قبل أن يشتري المنصة بـ44 مليار دولار.

كان حلم ماسك أن يحول تويتر إلى تطبيق شامل جامع مانع للقيام بكل شيء يريده الإنسان في العصر الحديث، وتقول كيت كونجر الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا بنيويورك تايمز إن ماسك كان يريد تويتر مثل تطبيق WeChat، التطبيق الصيني الشهير الذي يجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية وخدمات الدفع. ولكن بعد ما يقرب من ستة أشهر من تولي ماسك إدارة تويتر، ظلت طموحاته للمنصة في الغالب مجرد طموحات.

أجرى الملياردير عشرات التعديلات على Twitter، لكنها كانت بمثابة جراحات تجميلية، ليس أكثر. أثرت تغييراته في الغالب على مظهر النظام الأساسي، كما قالت جين مانشون وونغ، مهندسة البرمجيات المستقلة التي تدرس التطبيقات الاجتماعية. تتضمن هذه التحديثات إضافة المزيد من الرموز والمقاييس المعروضة مع التغريدات، لكن العناصر الرئيسة لتويتر - التي تجعلها مكاناً لمشاركة الأخبار بسرعة ومناقشة الأحداث الحية - لم تتغير.

ومع ذلك، فإن تجارب المستخدمين تتغير، لأن أنواع التغريدات التي يرونها تتأثر بتعديلات ماسك من وراء الكواليس. لقد عبث بالخوارزمية التي تقرر المنشورات الأكثر وضوحا، وتخلص من قواعد الإشراف على المحتوى التي تحظر أنواعا معينة من التغريدات وغير عملية التحقق التي تؤكد هويات المستخدمين.

وقال المستخدمون إن النتيجة هي أن تويتر مازال يشبه تويتر، ولكنه أكثر صعوبة وأقل قابلية للتنبؤ في التغريدات التي تظهر. في بعض الحالات، تسبب ذلك في حدوث ارتباك. حتى موظفو تويتر أعربوا عن إحباطهم.

في الشهر الماضي، نشرت أندريا كونواي، المصممة في Twitter، عن تغييرات التصميم، قائلة: «نحن نعلم أنك تكرهها. نحن نكره ذلك أيضا. نحن نعمل على جعلها أقل امتصاصا». وأضافت أن التعديلات يمكن أن تجعل تويتر في نهاية المطاف «غير قابل للاستخدام تماما». ولم يرد ماسك على طلب للتعليق من نيويورك تايمز.

ما هي أبرز التغييرات؟

الاختلاف الأكثر بروزا هو موجز أخبار Twitter، وهو تدفق المنشورات التي يراها الأشخاص عند فتح التطبيق. ظهرت ملفات الأخبار سابقا كتدفق واحد من المنشورات، حيث تعرض تغريدات من الحسابات التي يتابعها المستخدم فقط.

الآن، قام ماسك بتقسيم ملف الأخبار إلى قسمين.عندما يفتح المستخدمون التطبيق، فإنهم يرون خلاصة «For You» المنسقة خوارزميا، وعلامة تبويب «متابعة».

يتضمن موجز الأخبار «For You» التغييرات التي أجراها ماسك على خوارزمية توصية Twitter، حيث يجذب المزيد من التغريدات من الأشخاص الذين لا يتابعهم المستخدم ويقترح عليه مواضيع واهتمامات جديدة. وهذا يعني أيضا أن المستخدمين قد يرون مشاركات من جميع أنواع منشئي المحتوى الذين قد لا يهتمون بهم. وقبل أسابيع، غمرت الخوارزمية خلاصات المستخدمين بتغريدات ماسك نفسه.

وحتى يرى المستخدمون تغريدات الأشخاص الذين يتابعونهم فقط، سيتعين عليهم التبديل إلى علامة «متابعة». قام ماسك أيضا بتعديل تويتر عن طريق إضافة سيل من علامات الاختيار المرمزة بالألوان، والتي تتناقض مع تغيير أعمق في كيفية تأكيد المنصة لهويات المنظمات والحكومات والأفراد البارزين والحسابات الرسمية الأخرى.

وكان تويتر قد عرض في السابق علامات اختيار باللونين الأبيض والأزرق للمستخدمين الذين تم «التحقق منهم»، وهو نوع من الشارات لأولئك الذين أثبتوا هوياتهم والذين كانوا عادة شخصيات عامة، مثل السياسيين والمشاهير. كانت علامات الاختيار مجانية.

أيضاً بدأ ماسك في فرض رسوم شهرية على المستخدمين بقيمة 8 دولارات مقابل علامة اختيار، مع بدء اختفاء علامات الاختيار المجانية هذا الشهر. إنه يفضل بشكل أساسي المدفوعات من المشتركين، مبتعدا عن فكرة أن علامة الاختيار تعني أن الحساب كان ملحوظا.

وتشير علامات الاختيار الصفراء الآن إلى حسابات الشركات، بينما تشير علامات الاختيار الرمادية إلى حسابات المسؤولين الحكوميين. ويمكن للشركات أيضا إضافة شعارها إلى حسابات الموظفين، والتحقق من توظيفهم. والأفراد الذين يدفعون يحصلون على علامة الاختيار الزرقاء والبيضاء.

أولئك الذين دفعوا مقابل علامات الاختيار سيتم تعزيزهم بوساطة خوارزمية توصية Twitter وسيكونون مؤهلين للظهور في خلاصات الأخبار «For You» الخاصة بالأشخاص، كما قال ماسك الشهر الماضي. وأضاف أن ذلك سيمنع حسابات البريد العشوائي من التلاعب بالخوارزمية والارتقاء إلى قمة خلاصات الأخبار «من أجلك».

المقاييس

في مرحلة ما قبل ماسك، كان يمكن للمستخدمين فقط الإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على منشور. ثم ظهرت أعداد الردود والإعجابات وإعادة التغريد في نهاية التغريدة.

وتحت قيادته، تحتوي كل تغريدة الآن على المزيد من المقاييس المرفقة. وقد أضاف حصيلة توضح عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة منشور، قائلا إن العدد الإجمالي للمشاهدات يمكن أن يظهر شعبية الرسالة بشكل أفضل من إجمالي الإعجابات أو إعادة التغريد. وأضاف Twitter أيضا حصيلة لعدد المرات التي يتم فيها وضع إشارة مرجعية على التغريدة وحفظها.

هذا يعني أن كل تغريدة تحتوي الآن على عدادات للردود والإعجاب وإعادة التغريد والإشارات المرجعية والمشاهدات الملحقة بها.

ما الذي تضيفه كل هذه التحركات؟ إنها ليست بالضرورة التجربة الأكثر سلاسة، كما قال بعض مستخدمي تويتر والموظفين.

وقال كريس ميسينا، المعروف باسم مخترع الهاشتاج: إنه يرى الآن تغريدات موصى بها لا تتوافق مع اهتماماته. وأضاف «فيما يتعلق بالمنتج، أعتقد بشكل عام أن الجودة قد تراجعت حقا».