صور.. مغامِرة تعيش عاماً ونصف عام تحت الأرض

تمكنت المغامِرة الإسبانية بياتريس فلاميني من الصمود والعيش تحت الأرض بشكل طوعي لمدة 500 يوم.

وعانت متسلقة الجبال الإسبانية ومستكشفة الكهوف الشهيرة، البالغة من العمر 50 عاما، من مشاكل بعد أن قضت كل هذه المدة تحت الأرض في كهف عمقه 70 مترا في إقليم غرناطة بجنوبى إسبانيا.

وقالت ضاحكة، أمام الكاميرات لقناة "آر تي في إي" التلفزيونية الإسبانية الحكومية ووسائل إعلام أخرى "سأبلغكم كيف كان الحال هناك.. لكن إذا لم يكن لديكم مانع، سأستحم لأنني لم ألمس المياه منذ عام ونصف العام".

ورحب الأقارب وباحثون تابعوا المشروع بالمغامرة البارزة. ووفقاً لوسائل الإعلام، أعطت فلاميني انطباعا طيبا سواء من حيث صحتها أو انفعالاتها، على الرغم من أنها تعاني بشكل أولي من صعوبات في الحفاظ على توازنها، كما اعترفت بنفسها.

غير أنها وصفت خبرتها بأنها "ممتازة لن يفوقها ولن يجاوزها شيء".

وقاد باحثون، من مجالات مختلفة، في جامعتي غرناطة وألميريا المشروع "وقت الكهف" الذي قاموا بتسجيله في فيلم. وقالوا إنه لم يكن لدى فلاميني أي اتصال بالعالم الخارجي منذ بداية التجربة في نوفمبر عام 2021.

ومن بين أمور أخرى، لم تشاهد فلاميني التليفزيون ولم تجر اتصالا هاتفيا، ولم يكن لديها سوى كمبيوتر محمول تستطيع من خلاله فقط إرسال معلومات إلى العالم الخارجي دون استقبال أي اتصال.

وتردد أن فلاميني كانت تعيش في خيمة في الكهف وكان الفريق يقوم بشكل دوري بإمدادها بالغذاء والمياه، والتي يتم تركها فيما يطلق عليها المنطقة الآمنة، التي يمكن من خلالها للفريق أيضا التحقق من سلامة المغامِرة.