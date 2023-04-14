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"مغامرات منصور" يزور العين مول في العيد

"مغامرات منصور" يزور العين مول في العيد
14 ابريل 2023 17:54

يدعو العين مول ومؤسّسة بداية للإعلام، الجهة المنتجة للمسلسل الكرتوني الكوميدي "منصور"، الجميع إلى لقاء شخصية المسلسل الشهير في إطار فعالية تُقام في أرجاء المول خلال فترة العيد، بعنوان "مغامرات منصور - رحلة الى المريخ".ويحظى الزوّار من 21 - 24 أبريل بفرصة التفاعل مع شخصياتهم المفضّلة من المسلسل وحضور ورش عمل، بالإضافة إلى مشاهدة العرض الحيّ الأوّل بين ربوع المول.
وسيتخلّل العرض انطلاق الشخصيات المفضلة من المسلسل في مغامرة فضائية تعجّ بالتقلّبات، والتعرّف عن كثب إلى منصور وأصدقائه، وفرصة فريدة لتجسيد ذكريات يوم من العمر عبر ابتكار هدايا منصور محدودة الإصدار.
حقّق مسلسل منصور رواجاً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تخطّى 2.5 مليار مشاهدة و3.3 مليون مشترك على قناته الخاصة عبر يوتيوب، لينال لقب "البرنامج العربي رقم واحد للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنةً". 
ويعالج المسلسل مواضيع مهمّة مثل الذكاء الاصطناعي، ودور التكنولوجيا والاعتماد عليها، والتغيّر المناخي والاستكشاف الفضائي، من دون المساومة على التمسّك بالثقافة والقيم السامية التي تمثّل دولة الإمارات على المستويَين المحلّي والعالمي.

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