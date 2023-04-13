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جزيرة ياس تستقبل عيد الفطر بالألعاب النارية

جزيرة ياس تستقبل عيد الفطر بالألعاب النارية
14 ابريل 2023 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جزيرة ياس أبوظبي لاستقبال الضيوف خلال عطلة عيد الفطر بعروض مبهرة للألعاب النارية في أول وثاني أيام العيد، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الفنية المباشرة التي سيحييها اثنان من ألمع نجوم الفن والغناء العربي عبد المجيد عبدالله في «الاتحاد أرينا» في أبريل 23، ومحمد رمضان في «ياس لينكس أبوظبي» ثاني أيام العيد، وستتألق سماء جزيرة ياس بعروض الألعاب النارية التي ستضيء عدداً من أشهر مرافق الجزيرة احتفالاً بحلول عيد الفطر، ويمكن للضيوف مشاهدة هذه العروض المبهرة على مدار اليومين من «ياس باي ووترفرونت»، عند الساعة 9:00 مساءً.

جزيرة ياس
أبوظبي
الإمارات
الألعاب النارية
عيد الفطر
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