الدراما.. مرآة الواقع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على «الماراثون الرمضاني»، تصدرت المشهد العديد من المسلسلات المحلية والخليجية والعربية التي تحاكي قضايا واقعية وإنسانية، تخص العائلة والمرأة والشباب، وحصدت ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل، خصوصاً المسلسلات التي أنتجتها «أبوظبي للإعلام». وانفردت شاشتا «أبوظبي» و«الإمارات» بعرضها في الموسم الدرامي الرمضاني، واحتلت صدارة المشاهدات الرمضانية. 4 أعمال من إنتاجات «أبوظبي للإعلام» الأصلية، وهي: «بو حظين»، «فنطاس»، «قفص مخملي» و«النكران»، بالإضافة إلى «نون النسوة» و«ضرب نار» اللذين يعرضان على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» شاركت فيها كوكبة من أبرز نجوم الدراما في الوطن العربي، وقدمت الأعمال قصصاً مختلفة بين الدرامي والتراجيدي والإنساني، والاجتماعي في قالب كوميدي، إلى جانب استعراضها حالات متنوعة تهم المجتمعَين الخليجي والعربي في سرد شائق يحترم عقول المشاهدين وينسجم مع أرقى مستويات الإبداع الدرامي.

حلول جذرية

الممثل جابر نغموش الذي يلعب بطولة مسلسل «بو حظين» على «قناة الإمارات»، أكد أن الفن يلعب دوراً محورياً في العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، من خلال تقديم أعمال تترك آثارها عند المشاهد، وتكشف الوجه الآخر لظواهر مختلفة، كما أن لدى الفنان نفسه الدور الفعال والمؤثر على مختلف العصور، خصوصاً أن ما يقدمه يستعرض ظواهر موجودة في المجتمعات الخليجية والعربية، ويسلط الضوء على السبل الواجب توافرها للوصول إلى حلول جذرية.

حضور قوي

جرعة من الترفيه في صيغة درامية واجتماعية عززت الحضور القوي للأعمال المحلية والخليجية والعربية تميزت «أبوظبي للإعلام» في «ماراثون رمضان» في تقديمها. هذا ما أكده سعيد سالم الذي يشارك في بطولة المسلسل الإماراتي «بو حظين» الذي يستعرض قضايا اجتماعية في قالب كوميدي. وقال: تحرص «أبوظبي للإعلام» دائماً على إنتاج أعمال درامية تنال اهتمامات المشاهدين، وترتقي بمستوى المشاهد العربي. وأشار إلى أن الدراما هي مرآة الواقع والمجتمع، وعلى صناع الدراما تسليط الضوء من خلال أعمالهم على قضايا تهم الشارع العربي، مع مراعاة عادات وتقاليد العائلة العربية.

تثقيف وتوعية

وتحدث خليل الرميثي الذي يشارك في بطولة مسلسل «فنطاس» عن الدور المهم الذي تلعبه الدراما التلفزيونية في تثقيف وتوعية المشاهد العربي، من خلال الأعمال التي تقدَّم على الشاشات، وأهمية تسليط الضوء على قضايا مجتمعية تهم الشارع الخليجي والعربي، خصوصاً أنها سلاح مهم في تربية النشء وتقويم سلوك المجتمعات، موضحاً أنه يحرص على المشاركة في أعمال درامية مختلفة، بشرط أن تكون ذات مضمون جيد.

تخطي الحواجز

وأوضح الممثل جمعة علي أن الدراما التلفزيونية تُعتبر قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع، موضحاً أن الرسالة الدرامية لها قدرة كبيرة على تخطي الحواجز والتأثير على الجمهور بأسلوب غير مباشر. وقال: الدراما تسهم في عملية البناء القيمي للإنسان، بشرط أن تشتمل على مضمون جيد وهادف يعكس واقع القضايا والمشكلات في المجتمع الذي تقدم فيه، وبث القيم والسلوكيات الإيجابية المدعمة بالمسؤولية الاجتماعية للقائمين على العمل الدرامي، مشيداً بـ«أبوظبي للإعلام» وما تقدمه من أعمال مميزة وهادفة عبر شاشتيها وتطبيق ADtv، سواء الاجتماعية منها أو التراثية أو الكوميدية، والتي تسلط الضوء على العديد من القضايا الإنسانية والمجتمعية المهمة.

دور مؤثر

الممثلة فاطمة الحوسني التي تشارك في بطولة 3 مسلسلات اجتماعية: «بيت القصيد» و«منزل 12» و«النون وما يعلمون»، أوضحت أن للدراما التلفزيونية دوراً مؤثراً في التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، وملامسة مشكلات رجل الشارع. وقالت: هناك العديد من الأعمال التلفزيونية المحلية والخليجية والعربية التي قدمت خلال السنوات الماضية، وناقشت العديد من القضايا الاجتماعية والعائلية والشبابية المهمة، لذلك فإن دعم الدراما أمر ضروري، من أجل إظهار أعمال تستحق المشاهدة والإشادة بمضمونها.

قوة ثقافية

لفت الممثل منصور الفيلي الذي يشارك في المسلسل الاجتماعي «النكران»، أن الدراما التلفزيونية قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع، لاسيما مع التنوع في القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تسلط الضوء عليها، سواء في أعمال اجتماعية أو كوميدية أو تراثية، منوهاً إلى أن المسلسلات بمختلف أنواعها يجب أن تتضمن رسالة هادفة، تستعرض من خلاله بعض القضايا التي تهم المجتمع والشباب على وجه الخصوص.

داعم رئيس

هيا عبد السلام التي لعبت بطولة عدد من المسلسلات الاجتماعية التي عرضت على «قناة أبوظبي»، في مواسم رمضانية مختلفة، منها: «عائلة عبد الحميد حافظ» و«نبض مؤقت» و«مانيكان»، ويعرض لها حالياً مسلسل «قفص مخملي»، وصفت تعاونها مع «أبوظبي للإعلام» بالمتميز والداعم الرئيس لها، مؤكدة أن «شاشة أبوظبي» المحطة التي تبنتها فنياً منذ بدايتها في عالم التمثيل وحتى الآن.

أهم نافذة

في ثالث تعاون فني بينهما، يجمع مسلسل «ضرب نار» الذي يُعرض حالياً على «قناة أبوظبي» أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في دراما اجتماعية شعبية، حول شاب يهاجر من مسقط رأسه بسبب الثأر، ويستقر بالقاهرة، ويلتقي بسيدة مكافحة، تنشأ بينهما علاقة عاطفية وسط تحديات عدة، وأعربت ياسمين عن سعادتها بعرضه على «قناة أبوظبي»، مؤكدة أنها من أهم نوافذ الدراما بمنطقة الخليج والوطن العربي.