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سعاد نصر.. «الموهبة الخفيّة»

سعاد نصر
14 ابريل 2023 02:51

محمد قناوي (القاهرة) 

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تُعتبر سعاد نصر واحدة من أهم فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي. تميزت بخفة الدم، واعتبرها كثيرون موهبة لم تكشف عن كل إبداعاتها، وأنها شبيهة ماري منيب وزينات صدقي، وقد رسمت البهجة علي وجوه جمهورها عبر مشوار امتد طوال 30 عاماً.
اشتهرت بشخصية «مايسة» التي قدمتها في المسلسل الشهير «يوميات ونيس» بأجزائه المتعددة. ولدت سعاد نصر في شبرا بالقاهرة، وتميزت بسرعة البديهة وإطلاق النكات، إضافة إلى تقليد الفنانين. عشقت الفن منذ صغرها، وبعد حصولها على الثانوية العامة، فاجأت أسرتها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما اكتشفوا أمرها، أوهمتهم بأنها التحقت بقسم النقد الفني وليس التمثيل.
لم تكن سعاد تدرك إمكاناتها الكوميدية، وقدمت دوراً تراجيدياً في مسرحية «ياسين وبهية» إخراج كرم مطاوع على مسرح المعهد، وطوال 9 سنوات شاركت بأدوار تراجيدية صغيرة، وتميزت في أفلام «شقة في وسط البلد»، و«المتوحشة»، و«حمام الملاطيلي»، و«الغيرة القاتلة». 
كانت البداية الحقيقية لها حين شاركت في بطولة مسلسل «رحلة المليون» ولمع اسمها بصفتها كوميديانة، واستمرت مشاهدها الكوميدية في هذا العمل عالقة في أذهان الجمهور.
تميزت في الجزء الثاني من المسلسل نفسه «سنبل بعد المليون»، والأجزاء الخمسة من مسلسل «يوميات ونيس»، وكذلك في مسرحية «الهمجي» وفيلم «هنا القاهرة».
ولا ينسى الجمهور لسعاد شخصية زوجة جحا، التي قدمتها في رمضان 2003 مع يحيى الفخراني في مسلسل «جحا»، والذي ينتمي إلى الكوميديا السياسية.
شاركت سعاد في بطولة 30 فيلماً مع كبار المخرجين من أجيال مختلفة، ولعبت بطولة عشرات المسلسلات التي أضفت عليها لمساتها الكوميدية.

سعاد نصر
الكوميديا
الدراما الكوميدية
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