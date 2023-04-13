«أبوظبي للإعلام».. بوابة إبداعية على الدراما

أبوظبي (الاتحاد)

في الوقت الذي تتواصل فيه مسيرة التطور للدراما العربية والخليجية، تطل «أبوظبي للإعلام» بمنصاتها الإعلامية على متابعيها وجمهورها بمحتوى غني وترفيهي متنوع يحاكي اهتمامات وتفضيلات المشاهدين، لتقدم باقة استثنائية من العروض والمسلسلات والبرامج التي تلبي مختلف الأذواق.

ولعل شهر رمضان الفضيل للعام 2023 يعتبر الأكثر تميزاً في مسيرة «أبوظبي للإعلام»، حيث تنفرد الشركة عبر شاشتي «قناة أبوظبي» و«قناة الإمارات» وعبر تطبيقها الرقمي ADtv بعرض أعمال إماراتية وخليجية وعربية حصرية تحمل بصمتها الإنتاجية، لتحتل صدارة المشاهدات الرمضانية، وتتربع على رأس قائمة إنتاجات الدراما على مستوى العالم العربي.

هذه النجاحات، تعزز من مساهمة «أبوظبي للإعلام» في البصمة الفنية للأعمال الخليجية خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال إنتاج مسلسلات اجتماعية وكوميدية نالت استحسان الجمهور من مختلف الأعمار، إذ تعرض «قناة أبوظبي» تحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك» مجموعةً متنوعة من الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل، وهي «فنطاس» و«قفص مخملي» من إنتاجات أبوظبي للإعلام الأصلية، و«ضرب نار» و«مقابلة مع السيد آدم 2»، والتي تتصدر بالترتيب قائمة أكثر أعمال «قناة أبوظبي» مشاهدةً في المملكة العربية السعودية حالياً تبعاً لتقرير شركة «إبسوس» العالمية للأبحاث والدراسات.

ترفيه وتسلية

وتحت شعار «رمضان يانا والخير لفانا»، تفردت «قناة الإمارات» وتطبيق ADtv بعرض المسلسل الإماراتي الحصري «بو حظين» من إنتاج أبوظبي للإعلام، والذي يقدم للمشاهدين باقة من الترفيه والتسلية في صيغة درامية واجتماعية عززت الحضور القوي للأعمال الإماراتية في الماراثون الرمضاني لهذا العام، مع مشاركة كوكبة من النجوم الإماراتيين منهم: جابر نغموش، جمعة علي، مروان عبدالله، سعيد سالم، ساعد بن ظافر الجنيبي، على التميمي، هدى الغانم وهيفاء العلي.

قيم إنسانية

ولأن التركيز على تعزيز القيم الإنسانية والنبيلة بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات وإرثها العريق ورؤيتها الإنسانية السامية يصب في جوهر المحتوى الهادف الذي تقدمه «أبوظبي للإعلام»، لم تغب البرامج الدينية والإنسانية والثقافية المتميزة التي تنقل للمشاهدين أسمى معاني الخير والقيم النبيلة عن الدورة الرمضانية لعام 2023، حيث تعرض «قناة أبوظبي» و«قناة الإمارات» وتطبيق ADtv البرنامج الخيري والإنساني الشهير «قلبي اطمأن» الذي يواصل تحقيق شهرة واسعة ونسبة متابعة عالية في موسمه السادس، وتعرض «قناة أبوظبي» برنامج «حديث الإمام الطيب» مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيما كانت برامج «مجلس محمد بن زايد» و«قيم البيوت» و«قرآن مبين» حاضرةً على شاشة «قناة الإمارات» وتطبيق ADtv لتثري محتوى القناة من الأعمال ذات السوية الفكرية والثقافية العالية.

محتوى شيق

وتضمن «أبوظبي للإعلام» من خلال قنواتها الرقمية استمتاع المشاهدين بالمحتوى الرمضاني الشيق في أي وقت ومكان، مع إتاحة وصوله للجميع وتوفير خدمات البث المباشر على موقعها الإلكتروني، ليحظى عشاق الدراما بمشاهدة قصص متنوعة تطرح أبرز القضايا المجتمعية والمهمة، وتعكس لمحات من حياة شرائح مختلفة من المجتمع، وتنقل رسائل وعِبراً ترتقي بالواقع المُعاش وتعزز القيم والانتماء الوطني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضور رقمي رائد

تؤكد «أبوظبي للإعلام» مواصلتها التركيز على المحتوى الرقمي وتعزيز حضورها الرقمي الرائد في رمضان هذا العام، بما يواكب أحدث تطورات عالم التكنولوجيا والإعلام الرقمي، ويضمن للجمهور الوصول إلى محتواها الرمضاني المتميز والمتنوع الذي يواكب تطلعاتهم ويلبي مختلف أذواقهم بجودة عالية وممتازة في أي وقت ومكان، عبر موقعها الإلكتروني www.adtv.ae، وتطبيق ADtv المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، مع إتاحة خدمة البث المباشر، لتعرض كافة الأعمال والبرامج والإنتاجات الرمضانية التي تضم مسلسلات «فنطاس»، «قفص مخملي»، «مقابلة مع السيد آدم 2»، «ضرب نار»، «النكران»، «خريف عمر»، «مطبخ حياة»، «بو حظين»، «نون النسوة»، «الشارة»، «مجلس محمد بن زايد»، «مطبخ الدار»، «الجانب الآخر»، «قيم البيوت»، «قرآن مبين».