الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

العلاج الشعبي.. «طب الأجداد»

اعتمد الأجداد على الأعشاب المحلية في علاج الكثير من الأمراض (تصوير: وليد أبوحمزة)
14 ابريل 2023 02:51

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
نجح الأسلاف في إيجاد حلول لمختلف التحديات التي كانت تعترضهم في ذلك العهد، وبفعل ذكائهم تصدَّوا للأمراض وعالجوا حتى المستعصية منها. استثمروا خيرات الطبيعة واجتهدوا حتى راكموا خبرات كبيرة في مجال يُطلق عليه العلاج الشعبي أو الطب التقليدي، وهو علاج قديم يداوي الأوجاع ويقضي عليها، باعتباره العلاج السائد آنذاك، إذ إن معظم الناس كانوا في الماضي لا يعرفون الأطباء وإنما يتداوون بالأعشاب وبالوسم.
نشاط اجتماعي
العلاج الشعبي في الإمارات هو منذ القِدم نشاط اجتماعي اجتذب إليه الناس. وهذا النوع من التداوي اتسع وانتشر وكان المقبلون عليه والواثقون بفعاليته لا يقتصرون على الشرائح الاجتماعية الفقيرة والبسيطة. والطب الشعبي مهنة إنسانية متأصلة، مارسها الرجال والنساء الذين أوجدوا عدة أساليب لعلاج بعض الأمراض التي كان يعاني منها أفراد المجتمع، باستخدام مواد بسيطة تجود بها الطبيعة.

مختلف الأمراض
والعلاج الشعبي من الطرق التقليدية في علاج الأمراض وتخفيف الآلام اعتماداً على الحدس وتبادل الطرق العلاجية والخبرة. وتؤكد المُعالِجة عيدة مبارك مرزوق المنصوري، والتي راكمت خبرة تفوق 40 سنة، حيث عالجت آلاف المرضى، أنها استكشفت استخدامات النباتات والأعشاب في العلاج، مثل الكركم والزنجبيل والسدر وأم حلب واللوبان وحب الرشاد، وسواها من الأعشاب التي كان يؤتى بها سابقاً من البر. ومع وفرتها في السوق، باتت تقتنيها من عند العطارين وتعمل على تنظيفها ودقها لاستخدامها في موضع الألم أو الكسر أو للعلاج الباطني. 
الوسم
من الأمراض التي كان يداويها المعالج الشعبي أو ما يطلق عليه «المُطبب» عن طريق الوسم والمسح: مرض الكبد، «أبوصفار»، «عرق النسا»، «الِّلوَز»، تأخر الحمل، «أبوعظمين»، «الغدة الدرقية»، «بوجنيب»، «وجع الرأس»، «القولون» و«وجع الظهر». وبحسب عيدة مبارك كان «المُطبب» يعالج أمراض الركب والمفاصل والعظام، ويعمل على إعداد خلطات علاجية مصنوعة من الأعشاب التي كان يتم جمعها من المناطق الجبلية والصحراوية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود السلام في كولومبيا
جوكو ويدودو وسهيل المزروعي يحضران الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في إندونيسيا
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

وكان يعمل على علاج معظم الأمراض، من حمى وسعال ومغص وكسور. وتذكر أنها عالجت آلاف المرضى، حيث تكونت لها دراية عميقة بكيفية معالجة الأمراض الأكثر صعوبة، ومنها العقم عند النساء، وآلام المفاصل والعظام، باستخدام العديد من الأعشاب كالجعدة والميرامية والزعتر والأعشاب المحلية التي كانت تعتبر دواءً فاعلاً للكثير من الأمراض.
الطب الشعبي
وتقول مبارك: إن الطب التقليدي مهنة متأصِّلة في المجتمع الإماراتي ومتوارثة، مارسها الأجداد واعتمدت على الخبرة والتجربة، حيث استمدت من الطبيعة مكوناتها واستخدمت كل ما هو طبيعي من حبوب وبذور. واعتمدت هذه المهنة على أدوات بسيطة في العلاج، وكانت تعتبر مصدراً من مصادر الرزق لمن يمارسها، وكان يحظى باحترام وتقدير ضمن «الفرجان». 
وكان المطيِّب بمثابة الطبيب حالياً، يلجأ إليه الناس في كل الأوقات. وقام الرجال والنساء بهذا الدور في مختلف «الفرجان»، وفي المدن والبوادي والبيئات الإماراتية، وهنالك من المُطببين من كان يُشهد لهم بالحنكة.

20 عاماً
تدرّبت عيدة مبارك على يد والدها، ومارست «الكي» أو «الوسم» لأكثر من 20 عاماً، مشيرة إلى أنه لهذا العلاج قواعد، منها ضرورة تحديد موضع الألم، ونوع المرض الذي يعاني منه المريض، والتأكد من أن المريض بحاجة إلى «الكي» وأن مرضه يستدعي ذلك.
أساليب تقليدية
أوضحت عيدة مبارك أن الطب الشعبي اعتمد على استخدام أساليب تقليدية مازالت تُستخدم في وقتنا الحالي، منها أسلوب العلاج بالميسم أو«الوسم» ويطلق عليه أيضاً «الكي». وهو عبارة عن حديدة توضع على النار، وتُستخدم في كي المكان المصاب في جسم المريض، وفي علاج «أبو جنيب» و«عرق النسا» والأعصاب والشد العضلي وآلام المفاصل والفقرات، وتورّم الطحال. وكان السكان يعتمدون على الطب الشعبي في معالجة المرضى.

الطب الشعبي
الإمارات
الأعشاب
الأعشاب الطبيعية
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©