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مسجد لارابانكا.. تحفة تقاوم الزمن

مسجد لارابانكا
14 ابريل 2023 02:51

شعبان بلال (القاهرة) 

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خصوصية متفردة يتميز بها مسجد لارابانكا في غانا، كأقدم مساجد غربي أفريقيا على مدار قرون طويلة من الزمن، بالرغم من تعرضه للانهيار والترميم مرات عدة، نتيجة لعوامل الرياح والأمطار. 
تأسس المسجد عام 1421، وأُدرج كواحد من أكثر من 100 موقع معرَّض للخطر في العالم، حتى تمت إعادة إحياء بنائه باستخدام الجص الطيني، ليجذب الزوار والمصلين من مختلف الدول نتيجة لهندسته المعمارية والحرفية الفريدة في إنشائه، كما يحتوي على مصحف قديم يرجع لعام 1650م، حسب مجلس المتاحف والآثار في غانا. 
يتفرد «لارابانكا» بطريقة بناء خاصة على عكس العمارة الإسلامية المعروفة، وهو مبني بالمواد المحلية من الطوب والقصب، وله برجان طويلان هرميان، أحدهما يضم المحراب ويشكل واجهة المبنى من الشرق، والآخر يلعب دور المئذنة ويقع في الجانب الشمالي الشرقي. 
في سبعينيات القرن الماضي تدهورت حالة المسجد بشدة، وقام فريق غير متخصص بإعادة الإعمار بوضع الأسمنت على الجدران على أمل تقويتها، لكن هذا الخليط سمح للرطوبة باختراق العوارض الخشبية القديمة، ما هيأ الفرصة لغزو النمل الأبيض، حتى أسقطت عاصفة مئذنته الضعيفة.  ونجح الصندوق العالمي للآثار والتراث من خلال فريق متخصص في ترميم المئذنة المنهارة والمحراب باستخدام عجينة من الطين، تشبه كثيراً المستخدمة في بنائه قبل أكثر من 550 عاماً، وتمت معالجة أضراره ليعود المسجد لمجده السابق.
وللمسجد 4 مداخل، واحد لزعيم القرية، وآخر للرجال وثالث للنساء، ورابع للمؤذن، وعلى عكس المساجد في المناطق الحضرية في غربي أفريقيا، فإن «لارابانكا» صغير نسبياً، ومع ذلك يأتي إليه السياح من كل دول العالم، بعدما أصبح معلماً دينياً شهيراً.

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