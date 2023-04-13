ماسك يعلن إجراء جديداً بشأن المحتوى على تويتر

قال إيلون ماسك، مالك شبكة "تويتر" للتدوينات القصيرة، اليوم الخميس، إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى مقابل اشتراكات بما يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

سيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة، التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي "اندرويد" و"آي.أو.إس". ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.

وقال ماسك أن تويتر سيساعد أيضا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر.

ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعا عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.

واستحوذ ماسك على الشبكة مقابل 44 مليار دولار أميركي قبل ستة أشهر.