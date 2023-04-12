«ناسا»: محاكاة العيش عاماً على المريخ

هيوستن (أ ف ب)

كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» النقاب عن منزل «مارس دون ألفا» لمحاكاة الحياة على المريخ، ويحتضن المنزل المريخي اعتباراً من يونيو المقبل أربعة أشخاص يحجرون أنفسهم فيه لأكثر من عام تمهيداً لرحلة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر، فمن خلال قياس أدائهم وقدراتهم الإدراكية، ستتوصل الوكالة إلى تكوين صورة أكثر وضوحاً عن «الموارد» التي ينبغي توفيرها للمشاركين في المهمة الطموحة، ويضم المنزل الذي تبلغ مساحته 160 متراً مربعاً أربع غرف نوم وقاعة للتمارين الرياضية ومزرعة عمودية لزراعة الخضر وغرفة مخصصة للعمليات الطبية، ومنطقة استرخاء ونقاط عمل، ويؤدي ممرّ مغطى إلى قسم أعيد فيه تكوين بيئة المريخ، وعلى أرضيته ذات الرمل الأحمر يوجد محطة أرصاد جوية وجهاز لصنع الطوب، وجهاز للمشي.