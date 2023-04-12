«الآلات تستطيع أن ترى» بمتحف المستقبل

دبي (الاتحاد)

يستضيف متحف المستقبل في دبي القمة العالمية السنوية «الآلات تستطيع أن ترى» 2 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء المعروفين عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وعدد كبير من المستثمرين والمهتمين بالتكنولوجيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مستقبل الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، ويستضيف الحدث مسابقة «تحدي التعرف على المنتج البصري»، لابتكار خوارزميات وصفية للتمييز بين أنواع مختلفة من الأجسام الموصوفة في صور، ويحصل الفائزون على جائزة 15 ألف دولار، إضافة إلى فرصة عرض حلولهم خلال حفل توزيع الجوائز في القمة.