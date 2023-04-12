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قصر الوطن يتألق بعروض الصوت والضوء

قصر الوطن يتألق بعروض الصوت والضوء
13 ابريل 2023 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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يقيم قصر الوطن للمرة الأولى في شهر رمضان عروض الصوت والضوء يومياً عند الساعة 7:15 مساءً، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعرض المميز الذي يُقام على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس لقصر الوطن ليعكس روعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق، ويمزج العرض الفريد بين الموسيقى الإماراتية التقليدية واللمسات المستقبلية في تجربة بصرية غامرة تسلط الضوء على الإنجازات المهمة والمعالم التي رسمت ملامح دولة الإمارات العربية المتحدة.

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