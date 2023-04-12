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عبد الناصر درويش.. «فيلسوف الضحك»

عبد الناصر درويش
13 ابريل 2023 02:55

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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شكّل الممثل عبد الناصر درويش حالة كوميدية خاصة في المسرح والدراما التلفزيونية، واستطاع جذب أنظار الجمهور، حيث استقطب اهتمام الكبار والصغار من خلال الشخصيات الكوميدية المتنوعة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، وأطلق عليه الجمهور عدة ألقاب منها: «أسطورة الكوميديا»، «فيلسوف الضحك» و«الجوكر».
في رصيد عبد الناصر درويش عدد من الأدوار المهمة التي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن، منها: «الحارس تيمور لنك» في مسلسل «مذكرات جحا»، و«عبد الوهاب» في «عماكور»، وشخصيتا «عبد السلام» و«السلنقح» في «فص كلاص»، و«صلاح» في «سعيد الحظ»، و«بو دروش» في «بو دروش»، و«وارش» في «حارش وارش».
تنوعت أعماله بين «أبو الفنون» والتلفزيون، فقد قدم أكثر من 25 مسلسلاً منها: «علاء الدين»، «ياما كان وكان»، «درويشيات»، «بو طبيع»، «بلوك غشمرة»، «حارش وارش»، «دور وارش»، «خف علينا»، «بو دروش»، «عماكور».
وفي المسرح تميز بأدواره التي غلب عليها طابـــــع الكوميديــــــــا التلقائية، وشارك في أكثر من 50 مسرحية، أبرزهـــــــــا: «الثلاجة»، «عرب تويت»، «طـــــار الوزير»، «قدها ونص»، «ما يصح إلا الصحيح»، «أنا حجا» و«عيلة 10 نجوم».

عبد الناصر درويش
الدراما الكوميدية
الكوميديا
المسرح
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