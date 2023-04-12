أول مركبة فضاء يابانية خاصة في طريقها للهبوط على القمر
سطح القمر
12 ابريل 2023 11:20
أعلنت شركة "آي سبيس" اليابانية أنها في طريقها إلى إنزال أول مركبة فضاء خاصة، على سطح القمر، في وقت لاحق هذا الشهر. وفيما لا يزال يعد إنجازا نادرا، بعد ستة عقود من استكشاف القمر، من المقرر أن تصل مركبة الهبوط "هاكوتو-آر" إلى مقصدها، في 25 أبريل، طبقا لما ذكرته الشركة اليوم الأربعاء.
وقال تاكيشي هاكامادا، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها في بيان إن " لقد تم تهيئة الساحة. اتطلع لأن أشهد ذلك اليوم التاريخي، مما يمثل بداية لعهد جديد من المهام التجارية إلى القمر".
وكان صاروخ ، طراز "فالكون9-" من شركة "سبيس إكس" الأميركية لاستكشاف الفضاء، التي أسسها إيلون ماسك، قد أقلع في ديسمبر الماضي، من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، ليضع مركبة الهبوط، "هاكوتو-آر" في طريقها إلى القمر.
وإذا سارت الأمور على ما يرام كما هو مقرر، ستلتحم مركبة الهبوط بهدوء بمنطقة، يطلق عليها اسم "أطلس كريتر"، حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش في 25 أبريل. وحال تغير الظروف، ستكون هناك مواقع وتواريخ بديلة، بما في ذلك 26 أبريل الجاري والأول والثالث من مايو المقبل.