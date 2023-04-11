بيومي فؤاد.. «الجوكر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

حظي بيومي فؤاد بالصدارة في السنوات الماضية كأكثر ممثل يسهم في أعمال متعددة، حيث تنوعت أدواره بين الكوميديا والتراجيديا. هو من مواليد القاهرة 16 يونيو 1965، تخرج في كلية الفنون الجميلة، بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات، وتضم مسيرته 285 عملاً فنياً، منها 154 مسلسلاً، و111 فيلماً، و11 مسرحية، و8 مسلسلات إذاعية وبرامج تلفزيونية، حتى أصبح «جوكر» الفن.

بدأ فؤاد مشواره الرمضاني عام 1999 في دور ثانوي بمسلسل «أم كلثوم»، وفي رمضان 2003، شارك في مسلسل «شباب أون لاين 2»، وفي العام التالي شارك سمير غانم بمسلسل «عبد الحميد أكاديمي»، كما شارك ليلى علوي في «بنت من شبرا» عام 2004. شارك في الجزءين الثامن والتاسع من مسلسل الرسوم المتحركة «بكار» عامي 2005 و2006، وغاب عن دراما رمضان لـ 3 سنوات، حتى شارك في مسلسلي «فؤش الجيل» و«حرمت يا بابا» مع حسن حسني، بالإضافة إلى مسلسل الرسوم المتحركة «القبطان عزوز»، وعرضت تلك الأعمال عام 2009.

عام 2010 جاءت انطلاقة فؤاد الدرامية بمشاركته فى مسلسلي «الكبير أوي» و«ربع مشكل».

اتجه من الدراما إلى الكوميديا ثم التراجيديا، بمشاركته في «عرفة البحر»، والرجل الفاسد في «طرف ثالث» عام 2012.

عام 2013 ظهر في 4 وجوه درامية متنوعة في «موجة حارة»، «تحت الأرض»، «بدون ذكر أسماء»، و«الرجل العناب»، كما تألق بـ 4 وجوه درامية أيضاً فى عام 2014، في «فرق توقيت»، «شارع عبد العزيز»، «العملية ميسي»، و«أنا وبابا وماما». وشارك عام 2015 في «لهفة»، والجزء الثاني من «أنا وبابا وماما»، و«ذهاب وعودة» و«بعد البداية».

عام 2016، شارك في 5 أعمال: «نيللي وشريهان»، «بنات سوبر مان»، «هي ودافنشي»، «رأس الغول»، «شهادة ميلاد».

عام 2017 حصل فؤاد على البطولة المطلقة في «كابتن أنوش» و«هربانة منها» و«بالحلال».

