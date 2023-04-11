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«الجامع الأعظم» في الجزائر.. تراث أندلسي بامتياز

«الجامع الأعظم» في الجزائر.. تراث أندلسي بامتياز
12 ابريل 2023 02:59

أحمد عاطف (القاهرة)

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أكثر من 8 سنوات من أعمال التطوير، وضعت الجامع الأعظم بالجزائر في مقدمة المساجد الأفريقية، وجعلته أحد أكبر المساجد في العالم. يتوسط العاصمة الجزائرية مطلاً على البحر الأبيض المتوسط، وتستدل به السفن خلال إبحارها وسط أمواجه المتلاحقة. تعود فكرة بناء المسجد إلى عام 1962 لكنها لم تظهر للتنفيذ الفعلي إلا عام 2012 عندما انطلقت أعمال البناء على أرض الواقع. 
تجمع عمارة أكبر مساجد الجزائر بين التراث الأندلسي المنتشر في بلدان المغرب العربي، والنقوش الجزائرية التقليدية. وأهم ما يميز تلك العمارة الفريدة، القبة الضخمة التي تتوسط المسجد بقطر 50 متراً، والتي اعتمدت في زخرفتها على المشربيات.
ولا يمكن للعمارة الأندلسية أن تكون على أجمل وجه من دون الرخام الطبيعي والأحجار الملونة، حيث اهتم المعماريون بتصميم فتحات بكل جوانب القبة لتسمح بدخول ضوء الشمس إلى قاعة الصلاة، التي تتوسطها سجادة فيروزية كبيرة ذات نقوش تقليدية.
الأقواس المتداخلة المتعامدة في اتجاهات مغايرة، أهم ما يميز العمارة الداخلية للمسجد، وهي ترتكز على الأعمدة المستطيلة ويتوسطها منبر من 7 درجات مزخرفة بالشكل الهندسي للعمارة الجزائرية، المعتمد على المثلثات والمربعات. 
والمسجد مركز إسلامي متكامل، يضم 12 مبنى بداخله، تتنوع اختصاصاتها بين قاعات المؤتمرات ومتاحف للفن والتاريخ.
 وفيه مكتبة تحتوي على مليون كتاب تحمل بين أوراقها الكثير من المعلومات حول التاريخ الإنساني، وكذلك مركز لتحفيظ القرآن الكريم، وآخر للبحث في تاريخ الجزائر.
يستوعب الجامع الأعظم 120 ألف مصلٍ داخل قاعة الصلاة، إلى جانب المباني الممتدة على مساحة 400 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاع مئذنته 267 متراً، وتمتد حتى 43 طابقاً، وتتاح مشاهدتها من كل مكان في العاصمة الجزائرية.

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