افتتاح «سي وورلد ياس» 23 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «سي وورلد» بجزيرة ياس العد التنازلي لافتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية في 23 مايو المقبل، وكشفت «سي وورلد» عن تفاصيل العوالم الأربعة الأخيرة التي تحتضنها المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، حيث يضم عالم المحيط اللانهائي أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم والذي يحتوي على 25 مليون لتر من الماء، ويعيش فيه أكثر من 68 ألف حيوان بحري، وفي المحيط القطبي الجنوبي والشمالي يمكن للضيوف التعرف على الملاحة التاريخية والأجرام السماوية، كما يستمتع الزوار بالأجواء الحارة في المحيط الاستوائي، منتقلين عبر ممر من الصخور والأشجار الكثيفة، وصولاً إلى ملتقى طيور الفلامينغو.