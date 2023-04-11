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«كَفو» تكشف عن مركبة لزراعة مليون بذرة غاف

«كَفو» تكشف عن مركبة لزراعة مليون بذرة غاف
12 ابريل 2023 02:58

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «كَفو» لتقنيات وخدمات السيارات في دبي عن تطوير تقنية تعمل من خلال مركبة أرضية آلية غير مأهولة لغرس البذور، من أجل تسريع الوصول إلى هدفها بزراعة مليون من بذور أشجار الغاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون هذه المركبة مجهزة بتقنية خاصة لغرس البذور مع مسارات مصممة خصيصاً للعمل في الظروف الصحراوية القاسية، وتتيح التقنية المحسنة إمكانية غرس البذور على العمق الأنسب في التربة وتوزيعها بكفاءة أكبر، مما يساعد في رفع معدلات نجاح عملية زراعة الأشجار، بالإضافة إلى ضمان نموها بشكل جيد، كما يتوقع أن تسهم في تحسين معدلات زراعة البذور بمقدار أربع مرات.

الغاف
دبي
الإمارات
أشجار الغاف
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