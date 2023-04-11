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«جوس» ينطلق إلى المشتري غداً

«جوس» ينطلق إلى المشتري غداً
12 ابريل 2023 02:58

باريس (أ ف ب)

تُطلق وكالة الفضاء الأوروبية الخميس مسبارها الفضائي «جوس» (Juice) في رحلة إلى المشتري تستمر ثماني سنوات، لاستكشاف بيئات مؤاتية للحياة متوافرة على الكوكب العملاق التابع للنظام الشمسي، وعلى أقماره الجليدية، ومن المقرر أن يقلع صاروخ «أريان 5» من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية غداً، ويصل «جوس» سنة 2031 إلى وجهته النهائية على بعد 628 مليون كيلومتر من الأرض، وستكون رحلة المسبار طويلة ومتعرجة لعدم امتلاكه طاقة كافية للوصول عبر مسار مباشر، حيث يحلّق أولاً فوق القمر والأرض، ثم فوق كوكب الزهرة سنة 2025، ثم فوق الأرض مجدداً سنة 2029، قبل أن يتوجه نحو المشتري.

وكالة الفضاء الأوروبية
النظام الشمسي
المشتري
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