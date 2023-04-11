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جامعة خليفة: طباعة المواد ثنائية الأبعاد في الفضاء

جامعة خليفة: طباعة المواد ثنائية الأبعاد في الفضاء
12 ابريل 2023 02:58

أبوظبي (وام)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن المشاركة في فريق بحثي لإجراء دراسات متقدمة على طباعة مادتين من المواد ثنائية الأبعاد وترسيبها كجزء من تجارب البحوث المتقدمة لتبخر السوائل في الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ويتوقع أن يسهم هذا النوع من الدراسات المتقدمة في الطباعة المتخصصة بالجاذبية الدقيقة في تطوير المعرفة المتعلقة بالطباعة في الفضاء، وقام مركز التحفيز والفصل في جامعة خليفة بتحضير مادتي نتريد البورون سداسية الشكل ومادة ثاني كبريتيد الموليبدينوم، بهدف فحصهما على متن الصاروخ (ماسير15) الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في 24 نوفمبر 2022.

جامعة خليفة
الفضاء
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