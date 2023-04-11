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«تأملات الرومي».. 90 دقيقة من الموسيقى الصوفية

«تأملات الرومي».. 90 دقيقة من الموسيقى الصوفية
12 ابريل 2023 02:58

دبي (الاتحاد)

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على امتداد تسعين دقيقة، حلّق جمهور مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمس الأول، مع المغني أمير حسين حسني نيا وفرقته في حفل «تأملات الرومي»، الذي أُقيم على مسرح المؤسسة، بحضور المئات من محبي الفن الصوفي والأغنيات الروحانية والاستعراضات الصوفية، وقدم أمير حسين وفرقته 12 مقطوعة بمرافقة الدف والناي والعود والبيانو والرقص التعبيري، منها المحيط، ومسار لا نهاية له، والرقص الصوفي، والصمت، وزهور الصحراء، والهجرة، والمشي في الصحراء، وفي ختام الحفل قدمت فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء المؤسسة يرافقها إبراهيم الهاشمي درع المؤسسة للفنان أمير حسين.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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