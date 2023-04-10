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أمسية رمضانية بـ«بيت العود» في أبوظبي

أمسية رمضانية بـ«بيت العود» في أبوظبي
11 ابريل 2023 02:15

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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احتفى بيت العود العربي في أبوظبي بشهر رمضان المبارك، بحضور كبير من محبي الموسيقى العربية، وقدم كورال العرب أمسية غنائية رمضانية بقيادة الدكتور أحمد عبد الستار، بعنوان «ليلة العشق الإلهي»، تضمنت أنشودة أسماء الله الحسنى، وأعمالاً فردية دينية لكبار المؤلفين والملحنين من مختلف الوطن العربي، قدم فيها الفنانون عبد الله المطروشي وحازم نبيل ومصطفى يوسف وعليسة عربي وسارة شوقي وحور أناشيد «يامنتهى أملي» و«يامن غفرت» و«صلى الله على محمد» و«منك السلام» للموسيقار نصير شمّه، وأنشودة «كم ناشد المختار» لعبد العظيم عبد الحق و«رمضان جانا» لمحمود الشريف.

بيت العود
أبوظبي
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