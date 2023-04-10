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انطلاق «ويند رايسيز» من ميناء راشد

انطلاق «ويند رايسيز» من ميناء راشد
11 ابريل 2023 02:15

دبي (وام)

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انطلقت فعاليات مجتمع الإبحار «ويند رايسيز» من مارينا ميناء راشد التابع لمجموعة «دي بي ورلد» في دبي؛ والتي توفر تجارب فريدة في الإبحار يومياً على متن عدد من اليخوت عالية الكفاءة، وزوارق سباق شراعية ذات صوار وزوارق «فار إيست»، ويهدف «ويند رايسيز» إلى تعميم رياضة الإبحار لتصبح أكثر انتشاراً، ويمكن تشكيل فريق يتكون من شخصين إلى ستة أشخاص لكل يخت، وسيرافق الفريق مدرب محترف يقوم بتعريف المشاركين إلى معايير سلامة اليخوت ومبادئ عملها أثناء تجربة الإبحار؛ كما سيتاح لهم إمكانية المشاركة في سباقات وأنشطة متعددة للفوز بالكؤوس، لتشكل تجارب الإبحار متعةً حقيقية لمحبي الاستمتاع بمناظر مدينة دبي واستكشافها من البحر.

دي بي ورلد
ميناء راشد
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