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جلد إلكتروني لتمكين الروبوتات من «اللمس»

جلد إلكتروني لتمكين الروبوتات من «اللمس»
11 ابريل 2023 02:15

بكين (وام)

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طور علماء صينيون نوعاً جديداً من الجلد الإلكتروني لتمكين الروبوتات من التنقل بين الأشياء المحيطة لها في الظلام عبر حاسة اللمس عندما تكون الرؤية محدودة، وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن فريقاً من الباحثين من جامعة جنوب شرقي الصين طوروا هذا الجلد الإلكتروني الجديد القائم على أساس الحرير الطبيعي، وهي مادة بروتينية، والجلد الإلكتروني الناعم مصنوع من مادة هلامية، ويحاكي خصائص جلد الإنسان، ويحتوي على الخصائص الفيزيائية والكيميائية الشبيهة بالجلد مثل قابليته للتمدد وقدرته على الالتئام الذاتي والحموضة الضعيفة والأنشطة المضادة للبكتيريا، كما يشعر بدرجة الحرارة والضغط والرطوبة في الظروف المحيطة له بمجرد تشغيله.

الصين
الروبوتات
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