7 مسلسلات.. «تعاون عائلي»

سعيد ياسين (القاهرة)

يتعاون عدد من الأزواج والأبناء والأهل والأقارب في الوسط الفني، في عدد كبير من المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان الحالي، ولا يقتصر الأمر على الحضور في التمثيل فقط كما في السنوات الماضية، وإنما كذلك في التأليف والإخراج والإنتاج وسواها من عناصر العمل الفني.

«عملة نادرة»

يمثل مسلسل «عملة نادرة» صورة واضحة عن تعاون الأقارب، حيث كتبه المؤلف مدحت العدل ويخرجه نجل شقيقه محمد العدل، وتتولى إنتاجه شركة «العدل جروب» التي يترأسها جمال العدل، والد المخرج وشقيق المؤلف، ويشارك في العمل بالتمثيل رمزي العدل الشقيق الأكبر لآل العدل، ويشارك ممثلاً فيه هشام عاشور زوج نيللي كريم بطلة العمل.

«تحت الوصاية»

يتشارك الشقيقان خالد وشيرين دياب في كتابة مسلسل «تحت الوصاية» لمنى زكي، ويتناول قصة سيدة تضطر للعمل في مهنة إصلاح مراكب الصيد بعد وفاة زوجها للإنفاق على أولادها، وتتعرض لمضايقات كثيرة من بعض الطامعين فيها.

«ضرب نار»

يتقاسم الزوجان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بطولة مسلسل «ضرب نار»، بعدما تعاونا قبل عامين في مسلسل «اللي ملوش كبير».

«سوق الكانتو»

استعان حسين المنباوي الذي يتولى إخراج مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة، بزوجته الممثلة مها نصار لتشارك في بطولته مع مي عز الدين وعبدالعزيز مخيون وفتحي عبدالوهاب وكمال أبو رية.

«جميلة»

يشارك المنتج محمد حلاوة في إنتاج مسلسل «جميلة» الذي تقوم ببطولته زوجته ريهام حجاج، بعدما أنتج لها عدداً من المسلسلات السابقة، ويشارك فيه بالتمثيل ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، ويسرا اللوزي ابنة المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأميركية بالقاهرة محمود اللوزي.

«أم البنات»

تشارك سميرة صدقي في مسلسل «أم البنات»، إنتاج زوجها محروس المصري، وتلعب بطولته سهير رمزي، ويشارك فيه ياسر علي ماهر نجل المؤلف الراحل محمد علي ماهر، وهاجر الشرنوبي زوجة نجل المنتج محمد الجابري، ومحمد ماهر نجل أحمد ماهر.

«الأجهر»

يستعين عمرو سعد بشقيقه المطرب أحمد سعد ليغني تترات البداية والنهاية وبعض الأغنيات داخل مسلسله «الأجهر».

أعمال سابقة

أبناء عدد من الفنانين أخرجوا العديد من المسلسلات الرمضانية طوال السنوات الماضية، سواء لآبائهم أو لأصدقائهم، منهم: شادي يحيى الفخراني «نجيب زاهي زركش» و«ونوس» و«دهشة» و«الخواجة عبدالقادر»، رامي عادل إمام «فالنتينو» و«عوالم خفية» و«عفاريت عدلي علام» و«مأمون وشركاه» و«صاحب السعادة» و«فرقة ناجي عطا الله» و«عايزة أتجوز»، عادل أديب «جبل الحلال» و«باب الخلق» و«مكان في القصر»، وكاملة أبو ذكري «بطلوع الروح» و«بـ 100 وش» و«واحة الغروب» و«سجن النسا» و«ذات»، وأحمد نادر جلال «العائدون» و«كوفيد ـ 25» و«كفر دلهاب» و«القيصر» و«اسم مؤقت» و«رقم مجهول».