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داوود حسين.. «المتقمِّص»

داوود حسين.. «المتقمِّص»
11 ابريل 2023 02:15

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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على مدى أكثر من 46 عاماً، أثبت الممثل داوود حسين، أن لديه من الإمكانات التمثيلية والقدرة على تقمص الشخصيات، ما أهله لأن يحفر اسمه من ذهب بين فناني جيله، مقدماً عدداً من الأدوار المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون.
عُرف داوود بإبداعه في تقديم الأدوار الكوميدية، وشارك خلال مسيرته في أكثر من 50 مسلسلاً، أشهرها السيت كوم «تذكرة داوود» حيث قدم شخصية «داوود» الذي يسعى كل من صديقه  وشقيقته وزوجها لتزويجه، وفي كل حلقة يتعرف على فتاة جديدة مخططاً للزواج منها، إلا أنه كل مرة يفاجأ بعيب جديد في العروس، إضافة إلى أعماله «يا أنا يا أنت» و«الفطين» و«عش الزوجية».
وفضلاً عن أدواره الكوميدية، أبدع داوود في تقمّص الشخصيات التراجيدية في إطار من الدراما الاجتماعية الإنسانية، منها «موضي قطعة من الذهب» و«عين الذيب» و«في ذاكرة الظل» و«عبر شارع»، و«العم صقر» الذي تميز فيه بتقديم دور «صقر» فاقد البصر.
 خاض داوود تجربة تقديم الفوازير في «داوود في هوليوود» التي عُرضت عام 1998، وفي كل حلقة من الفوازير كان يقلد فيلماً أجنبياً أو عربياً بأسلوب كوميدي، ويكون السؤال عن اسم الفيلم.
وفي عام 1978 لمع نجه في «أبو الفنون»، حيث شارك في مسرحيات «السيف» و«نورة» و«وين السعادة»، ليقدم بعدها أكثر من 50 مسرحية، منها «باي باي لندن» مع عبد الحسين عبد الرضا، «عودة ريا وسكينة»، «بالغلط»، «فيتامين وااو»، «بعدين»، «قرقيعان»، «توي ستوري»، «مراهق في الخمسين»، و«الشرطية الحسناء».

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