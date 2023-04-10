علي يوسف السعد يكتب: السفر في «مجموعات»

هناك أشخاصٌ لا يستطيعون العيشَ فُرادى، بل تهفو أنفسهم للاجتماع مع الآخرين كفراشاتٍ طيّارة تبحثُ عن الزهور، ليس في ذلك أيُّ حَرَج، فكما أنّ هناك أشخاصاً يحبون العُزلة، فهناك من يحبون التجمعات، فتراهم لا يستطيعون المُكوثَ ساعةً واحدة من دون إيجادِ شخصٍ يتبادلون معه أطراف الحديث، ومثل هؤلاء الأشخاص، لا يحبون السفر وحدهم، بل يفضلونه ضمن جماعات لما له من فوائدَ جَمّة، فهو يجمعكَ مع أشخاصٍ يلازمونك طوال فترة سفرك، تتجاذب معهم أطراف الحديث ويُؤنسونك في جلسات السَمَر.

حينَ تشعر بأنّ كل شيء في حياتك قد أصبح مملاً، وكأنّ الألوان التي اعتدتَ رؤيتها كل يوم أصبحت باهتة، سافر وابحث عن مغامراتٍ تُجدد نشاطك وتُضفي على حياتك ألواناً جديدة، وإن كنتَ من الأشخاص الاجتماعيين، فالسفر في جماعات تجربة مناسبة لك.

يمكنك السفر برفقة العائلة، أو برفقة بعض الأصدقاء أو ضمن مجموعة مستكشفين، ومن المميزات التي يمكن أن تحظى بها حينَ تُسافر في جماعات، زيادة الترابط والتواصل والتفاعل بشكل أكبر بين أفراد الجماعة التي تسافر معها سواء كانت العائلة أو الأصدقاء، فهي فرصة مناسبة لقضاء وقت ممتع معاً من دون أي التزامات، ويمكنكم أيضاً تجربة مغامرات وتحديات جديدة، فحينَ يكون هناك من يشجعك ويحفزك فستتمكن من كسر حاجز الخوف، والتحلي بالشجاعة لخوض مغامرات لم تكن لتخوضها لو سافرتَ بمفردك.

السفر ضمن جماعات فرصة رائعة لمشاركة الخبرات، حيث يمكن لأفراد الجماعة مشاركة الخبرات والمعرفة والتجارب الشخصية والاستفادة منها خلال الرحلة، بالإضافة للتواصل مع ثقافات مختلفة، فربما تحظى بفرصة السفر مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة مما يسهِّل عليك السفر إن كنتَ في بلادٍ أجنبية ويجعل فرصتك في التعرف على ثقافة هذه البلاد أكبر.

إن كنت لا تزال في حيرة بين السفر وحيداً أو ضمن جماعة فإليك بعض الميزات الأخرى للسفر ضمن جماعات، كتوفير الوقت والجهد عند التخطيط للرحلة، فحينَ تحظى برفقة خلال السفر، لا بد من توزيع المسؤوليات ومنها مهمة التخطيط لوجهات السفر القادمة، أيضاً حينَ تُسافر في جماعات، ستوفر الكثير من التكاليف وستحصل على تخفيضات وعروض خاصة عند الحجز لعدد كبير من الأفراد، وربما تكون الحماية والأمان الفائدة الكبرى التي ستجنيها عندما تسافر برفقة جماعات السفر، حيث يمكن الاستفادة من قدرات ومهارات الأفراد المختلفة للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث.

بالرغم من كل المميزات التي يمكنك الحصول عليها حين تسافر ضمن جماعات، إلاّ أنّ هناك أشخاصاً يفضلون السفر بمفردهم بحثاً عن بعض الهدوء والسكينة وهرباً من المحيط الاجتماعي، أو ربما لرغبتهم في التأمل بين أحضان الطبيعة، وبالرغم من هذا، فالسفر في جماعات هو خيار معظم المسافرين فليس للإنسان غِنى عن شخصٍ يُؤنسه في بلاد لا يعرفها أكثر مما قرأه عنها في محركات البحث، أو ما سمعه عنها من الأصدقاء.