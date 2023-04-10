أحمد عيد.. شرير «عملة نادرة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد غياب 9 سنوات عن الدراما التلفزيونية، عاد أحمد عيد بشخصية «مسعود عبد الجبار» في المسلسل الرمضاني «عملة نادرة»، الذي يناقش قضايا ميراث البنات ويعود بأحداثه إلى تسعينيات القرن الماضي في صعيد مصر.

حالم وشرير

قال عيد، إن الشخصية التي يؤديها مركّبة وتمثل جانب الشر في المسلسل، وتمر بالعديد من التحولات النفسية الصعبة، فتجده الحالم والشرير والبريء في تعاملاته مع الآخرين، والأخ الذي استباح دم أخيه وقتله بسبب الصراع على المال والسيطرة على الأرض، وحتى يرسم مكيدته قام بإطلاق الرصاص على ساقه ليبعد الشبهة عنه، ووصل به الأمر إلى طلب الزواج من زوجة أخيه القتيل.وأضاف أنه عقد جلسات عمل مع مصحح اللهجة لتقديم الشخصية الصعيدية، وإجادة طريقة نطقها التي تعتمد على هدوء نبرة الصوت تعبيراً عن المكر والدهاء التي يتمتع بها بجانب الشر الذي يضمره لأفراد عائلته.

أزمة نصوص

وعن أسباب ابتعاده طوال تلك الفترة الماضية عن المشاركات الفنية درامياً وسينمائياً، أوضح عيد أن المعروض عليه لم يكن يناسب طموحه، وأنه يبحث عن الجودة والكيف وليس الكم، بجانب أن هناك أزمة في النصوص الفنية من ناحية تناولها قضايا المجتمع بشكل سطحي وهش، لذلك فضلت الابتعاد مؤقتاً.من جهة أخرى، يشارك عيد في فيلم «الشيطان شاطر»، كما ينتظر عرض فيلم «أهل الكهف»، وتدور أحداثه في إطار الفاتنازيا والتشويق، حول 3 أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون، عن رواية توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وغادة عادل.