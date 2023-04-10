«جيران للكل».. تختتم فعالياتها في أبوظبي

اختتمت مؤسسة التنمية الأسرية، حملة إعلامية ترويجية جديدة بعنوان «جيران للكل»، في إطار حرصها على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع الاجتماعية المبتكرة لخدمة الأسرة في إمارة أبوظبي، وتعزيز استقرارها ضمن مجتمع متلاحم ومتماسك، ضمن أجواء رمضانية استثنائية، تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والترفيهية والمسابقات التفاعلية الهادفة، وقد استهدفت الحملة الترويج لبرامج المؤسسة وخدماتها الاجتماعية المختلفة بشكل جاذب ومبتكر، وترسيخ الصورة الذهنية للمجتمع حول مسؤولياتها، وإبراز دورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتلاحمها. كما جاءت حملة «جيران للكل» في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية للتواصل مع المستفيدين من خدماتها من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي، والترويج للمؤسسة ومراكزها المتعددة وبالخدمات الاجتماعية المتنوعة التي تقدمها للجمهور وكافة شرائح الأسرة، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء الجدد والمحافظة عليهم من أجل تنمية اجتماعية مستدامة.
أدوات ترويجية
وشهدت الحملة الإعلامية الترويجية حضوراً بارزاً لمختلف الفئات العمرية، والذين استفادوا من حزمة من الفعاليات والأنشطة التي صممت بأسلوب تفاعلي موجّه للجمهور، من خلال استخدام العديد من الأدوات الترويجية، كمواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص حافلة تحمل هوية المؤسسة بطابع أسري يلامس جميع أفراد الأسرة وتشجعهم على استكشاف طبيعة هذه الحافلة وإلى أين تتجه؟ وقد حملت الحافلة مفاجآت وفعاليات تفاعلية كورش التوعية الحية والمسابقات، بالإضافة إلى زاوية تراثية للحرفيين تضمنت أنشطة تفاعلية مع أفراد المجتمع.
3 مناطق استفادت من الحملة ثلاث مناطق في أبوظبي، منها منطقة الظفرة وأبوظبي في منتجع «المغيرة»، وتضمنت مجموعة من الفعاليات، منها: تذكرة الكلمات، بطاقة حب للأسرة، سجل قصتك، خدمة الاستشارة الأسرية، ألعاب الدمج الاجتماعي، بيت عائلة بو راشد، وغيرها الكثير من المفاجآت والمسابقات والجوائز، كما استفاد أهل العين من الحملة في «حديقة العامرة الشمالية» يومي 4 و5 أبريل 2023، بينما كانت آخر محطة لها في منطقة أبوظبي «حديقة العائلة» وسط أجواء تفاعلية رائعة. وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعالياتها وبرامجها المتنوعة إلى الوصول لجميع الأفراد والفئات المجتمعية، إذ تتبنى استراتيجيات وخططاً مجتمعية تحقق التوازن والاستقرار الأسري، لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، تأكيداً على دورها الريادي في إمارة أبوظبي، وحرصها الشديد على تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنهض بالأسرة، وتنمي قدراتها، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي.
مجتمع متماسك من جانبها، قالت جميلة الكعبي مسؤولة حملة «جيران للكل» بمؤسسة التنمية الأسرية، إن هذه الحملة التي نظمتها المؤسسة تحت شعار «معاً لتنمية اجتماعية مستدامة» تسعى من خلالها المؤسسة إلى التعريف بخدماتها وبرامجها المقدمة لجميع فئات الأسرة والمجتمع، للوصول إلى جميع الأسر في إمارة أبوظبي، حيث حرصت المؤسسة منذ إنشائها على استدامة الخدمات التي تقدمها للأسرة وتطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية للوصول إلى مجتمع متماسك ومترابط قادر على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنهض بالأسرة وتنميها، بالشكل الذي يضمن التكامل مع رؤية وتطلعات أبوظبي. وأشارت الكعبي إلى أن الحملة تضمنت مجموعة من الفعاليات، منها: المسرح التفاعلي مع الجمهور، الذي قدم مجموعة من فقرات التوعية والترفيه، وغيرها من المفاجآت والمسابقات التفاعلية الهادفة، والورش الفنية.
550 «شتلة» انطلاقاً من دعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الزراعة، وتماشياً مع «عام الاستدامة»، أوردت الكعبي أنه ضمن فعاليات حملة «جيران للكل» تم توزيع أكثر من 550 «شتلة» على منازل سكان مدينة الظفرة والعين وأبوظبي، بالتعاون مع دوائر بلدية الظفرة وبلدية أبوظبي وبلدية العين؛ بهدف تعزيز التواصل الإيجابي والفعّال بين المؤسسة والجمهور، وتم توزيع الشتلات انطلاقاً من دعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الزراعة، كهدية رمزية تعزز قيم الجيرة والحفاظ على العلاقات القوية بين الجيران وبعضهم بعضاً.