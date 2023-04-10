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"سوبر ماريو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا

"سوبر ماريو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا
10 ابريل 2023 13:58

تصدّر فيلم "سوبر ماريو براذرز. موفي" (The Super Mario Bros. Movie) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.

وحقق فيلم التحريك الذي تولّت إنتاجه استوديوهات "يونيفرسال" و"نينتندو" و"إلومينايشن" عائدات بلغت 146 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وأشار المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد أ. غروس إلى أنّ نتائج الفيلم في دور عرض الولايات المتحدة وكندا "مذهلة".

واعتبر غورس أنّ ما حققه العمل يمثّل أفضل انطلاقة لجزء أوّل من فيلم تحريك، مما يشكّل نجاحاً يعود سببه إلى أنّ العمل يستقطب مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى البالغين الذين ينتابهم حنين تجاه إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "جون ويك: تشابتر 4".
وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم "دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز" الذي كان يحتل في الأسبوع الفائت صدارة شباك التذاكر. وحقق الفيلم الذي يتولى ادوار بطولة فيه كل من كريس باين وميشيل رودريغيز وهيو غرانت وريجي-جان بايدج، إيرادات قدرها14,5 مليون دولار.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "إر" للمخرج بن أفليك، والذي يتناول تاريخ ماركة "نايكي" الرياضية ودور لاعب كرة السلة الأميركي الشهير مايكل جوردان في إطلاق هذه العلامة التجارية، مع عائدات بلغت 14,4 مليون دولار.

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