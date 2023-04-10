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«المسجد الأزرق» في ماليزيا.. إطلالة ساحرة

«المسجد الأزرق» في ماليزيا.. إطلالة ساحرة
10 ابريل 2023 04:19

أحمد عاطف (القاهرة)

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يخطف مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز في ماليزيا أنظار الزوار من الوهلة الأولى، ويبعث راحة وسكينة في القلوب والنفوس، وذلك بقبته الزرقاء المتميزة المصنوعة من الألومنيوم التي تتوسطها وردة مدوّن عليها آيات من القرآن الكريم، وتتميز بلونها الأزرق الزاهي، وتُعد واحدة من أكبر القباب في العالم، وتظهر الكتابات المكتوبة على هيكلها بمزيج من لغة الملايو الحديثة.
يتفرد «المسجد الأزرق» أو «مسجد السلطان صلاح الدين»، بتصميمه المعماري الملاوي ومآذنه ومناراته الأربع التي تُعد الأطول من نوعها في العالم، ويتميز بجُدرانه الداخلية المُزركشة بالزخارف الإسلامية والنقوش الماليزية الخلابة، بالإضافة إلى أجوائه الروحانية وإطلالته الساحرة على البحيرة الاصطناعية، إضافة إلى أن الحدائق والغابات تحوط به، في مشهد يجلب البهجة.
والمسجد هو الأكبر في ماليزيا، وثاني أكبر مسجد في جنوب شرقي قارة آسيا بعد مسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذاع صيته منذ افتتاحه أواخر 1988 على يد السلطان صلاح الدين عبد العزيز، بعد فترة إنشاء استغرقت 6 سنوات، ويتسع لنحو 24 ألف مصلٍ. ويبلغ قُطر قبة المسجد الأزرق 107 أمتار بارتفاع 51 متراً، ويصل ارتفاع المآذن الأربع لأكثر من 142 متراً، وتُعتبر في المركز الثالث بين أعلى منارات العالم، بعد منارتي مسجد الجزائر الأعظم، ومسجد الحسن الثاني في المغرب.
وتتميز التصميمات الداخلية للمسجد بنفاذ ضوء الشمس من خلال الزجاج الأزرق، ليضفي على جنباته زرقة تبعث على الهدوء والسكنية، لا سيما أن له مستويين، أولهما الأرضي للرجال، والثاني للسيدات.
وتزامن تاريخ الإعلان عن بناء المسجد، مع اتخاذ «شاه علم» عاصمة جديدة لولاية سيلانجور عام 1974، حيث أمر السلطان صلاح الدين عبد العزيز بتشييده، وبدأت أعمال البناء عام 1982، واكتملت يوم 11 مارس عام 1988.

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