محمود شكوكو.. «شارلي شابلن» العرب

محمد قناوي (القاهرة)

رسم الفنان محمود شكوكو لنفسه شكلاً ميزه عن كل نجوم الكوميديا في عصره والعصور التالية، فهو صاحب الجلباب البلدي والطاقية والعصا، مطرب ومنولوجست بمذاق خاص، حتى أُطلق عليه لقب «شارلي شابلن العرب»، وقد أثرى الفن بالعديد من الأغاني والمنولوجات الشعبية البسيطة، وقدم عدداً من الأدوار السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً.

ولد محمود شكوكو إبراهيم في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وعمل في بداية حياته نجاراً، مثل والده الذي عارض عمله بالفن. وكان بجوار الورشة مقهى صغير تأتي إليه فرقة موسيقية تقدم بعض الأغاني فحفظها وبدأ يذهب مع أعضائها إلى الأفراح والموالد.

التقى شكوكو بعلي الكسار وانضم إلى فرقته للعمل كمنولوجست، وذاع صيته بعد العمل مع فرقة محمد الكحلاوي، إلى أن اكتشفه كروان الإذاعة المصرية محمد فتحي، وهو يغني في حفل لأحد أعياد الميلاد لتبدأ انطلاقته الفنية.

قدم شكوكو أكثر من 600 مونولوج وألف معظمها بالفطرة، أما أول أفلامه فكان «أحب البلدي»، وغنى خلاله «ورد عليك» و«الحارس الله»، أما البطولة السينمائية الأولى لشكوكو، فكانت أمام سامية جمال في فيلم «البني آدم»، فيما كان أشهر أفلامه «عنتر ولبلب» الذي قدم فيه دور العمر بالنسبة له.

كان شكوكو شغوفاً بفن العرائس، حيث قدم بعض مسرحيات العرائس مثل «السندباد البلدي»، «الكونت دي مونت شكوكو». وقدم خلال مسيرته الفنية ما يزيد على 100 عمل، أبرزها: «ألف ليلة وليلة»، «بحبح في بغداد»، «حسن وحسن»، «جمال ودلال»، «المعلم بلبل»، و«عنتر ولبلب».

رحل شكوكو في 21 فبراير عام 1985، عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً بصمة مميزة في الفن العربي.