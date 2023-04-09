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شؤون الحرمين تقدم مصاحف بلغة برايل للمكفوفين

شؤون الحرمين تقدم مصاحف بلغة برايل للمكفوفين
9 ابريل 2023 21:16

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل للمكفوفين، وتوفير الخدمات الإلكترونية الإنسانية كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الأحد، عن الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، تأكيده تعاون وتكاتف الإدارات وبذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الإنسانية المقدمة لأصحاب الهمم، في المواقع المخصصة وخدمة الزائر الصغير وتوفير الخدمات، ومنها حوامل المصاحف المرنة لأصحاب الهمم، وخدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل، وتقديم الضيافة ووجبات إفطار للصائمين، وتوفير الكراسي المتحركة والكراسي الثابتة وتوفير ترجمة خطبة الجمعة والدروس العلمية بلغة الإشارة، وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير، والتوجيه المكاني للمواقع المكانية لخدمة قاصدي المسجد الحرام وتوزيع الإهداءات الرمضانية، وتوفر فرق طبية للاطمئنان على صحة القاصدين في المواقع المخصصة.

ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» تحت شعار «من الوصول إلى الحصول»، لتمكين القاصدين من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة، وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

 

 

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