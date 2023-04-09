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تويتر تلغي فروق علامات توثيق الحسابات القديمة والحسابات مدفوعة الاشتراك

شعار تويتر
9 ابريل 2023 11:36

 قللت منصة التواصل الاجتماعي تويتر مجدداً أهمية علامة التوثيق التي كانت مخصصة لحسابات الشخصيات الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين بعد أن وحدت هذه العلامات مع العلامات الخاصة بالحسابات الذي يدفع أصحابها اشتراكاً مقابل توثيقها.

ووفقاً للقواعد الجديدة سيكون من المستحيل تحديد الفارق بسرعة بين الحسابات القديمة الموثقة لشخصيات عامة وحسابات المستخدمين الذين يدفعون اشتراكاً شهرياً مقابل الحصول على العلامة الزرقاء وتقليل الإعلانات التي تظهر على صفحاتهم.

كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة تويتر قد أعلن في وقت سابق انه اعتباراً من أول أبريل الحالي سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكاً شهرياً.

 في المقابل أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة إنهم لن يدفعوا اشتراكاً مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.

 

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