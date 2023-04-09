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المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15.7 مليون مصلٍ ومصلية خلال النصف الأول من شهر رمضان

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15.7 مليون مصلٍ ومصلية خلال النصف الأول من شهر رمضان
9 ابريل 2023 09:32

 كثفت وكالة رئاسة المسجد النبوي أعمالها وعملت على تظافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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وقدمت الرئاسة خدماتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لأكثر من ( 15.7) مليون مصل ومصلية، وسهلت ونظمت دخول أكثر من ( 1.3) مليون زائر وزائرة للصلاة في المسجد القديم والروضة الشريفة، كما يسرت دخول أكثر من مليون زائر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما.
ووزعت أكثر من (مليون) عبوة مياه زمزم ، إضافة إلى استهلاك(2.8 ) مليون لتر من مياه زمزم ، وتعبئة ما يزيد عن (270) ألف حافظة زمزم، كما وفرت أكثر من (25) ألف سجادة بمقاسات مختلفة.

المصدر: وكالات
رمضان
العمرة
المسجد النبوي
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