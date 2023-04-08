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رصد ثقب أسود عملاق لم يسبق له مثيل

رصد ثقب أسود لا مثيل له
9 ابريل 2023 02:54

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن تلسكوب «هابل» الفضائي تمكن من رصد ثقب أسود عملاق يسير بسرعة كبيرة في الفضاء.
وكتبت ناسا، في بيان على موقعها الإلكتروني، تقول «وحش غير مرئي طليق، يخترق الفضاء بين المجرات بسرعة كبيرة لدرجة أنه لو كان في نظامنا الشمسي، يمكن أن ينتقل من الأرض إلى القمر في 14 دقيقة».
وأضافت «هذا الثقب الأسود الهائل، الذي يصل وزنه إلى 20 مليون شمس، ترك وراءه خطا من النجوم حديثة الولادة لم يسبق لها مثيل يبلغ طولها 200000 سنة ضوئية، أي ضعف قطر مجرتنا، درب التبانة».
وأوضحت ناسا أنه «لم يسبق أن شوهد شيء مثله من قبل، وتم التقاطه بالصدفة بوساطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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ثقب أسود
تلسكوب
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