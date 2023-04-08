وفاة الممثل الكويتي فيصل بوغازي

أبوظبي (الاتحاد) توفي الممثل الكويتي فيصل عبدالله البليس، الشهير بـ«فيصل بوغازي» عن عمر ناهز الـ58 عاماً، بعد معاناة مع المرض. بدأ بو غازي نشاطه الفني عام 1989، وشارك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي تنوعت بين الكوميدية والاجتماعية، وقد اشتهر بدوره في شخصية «بو خلف» في مسلسل «أم البنات» مع الممثلة سعاد عبد الله. تميز في الدراما التلفزيونية وشارك في العديد من المسلسلات البارزة، منها: «سليمان الطيب»، «بو هباش»، «دلق سهيل»، «بو قلبين»، «طير الخير»، «زمان الإسكافي»، «عيال بوسالم»، «واي فاي»، و«كلام أصفر». وفي رصيده الفني عدد من المسرحيات المتميزة، منها: «الاستجواب»، «بنت العز»، «عبيد في التجنيد»، و«بيت أبونا»، كما كان له تجربة في البرامج الكوميدية، حيث شارك في «داوود في هوليوود»، «فضائيات»، «غنائيات» و«قرقيعان».