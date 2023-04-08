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«يا زين ربيعنا» يحتفي برمضان ويدعم الاستدامة

«يا زين ربيعنا» يحتفي برمضان ويدعم الاستدامة
9 ابريل 2023 02:28

العين (الاتحاد)

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التزامن مع شهر رمضان الكريم وإجازة الربيع المدرسية، أضفى نكهة مميزة على برنامج «يا زين ربيعنا 19» الذي تنظمه مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضاعف قدرة البرنامج الذي اختتمته المكتبة مؤخراً، على استقطاب الفئة المستهدفة، وحرصت المكتبة على استمرار البرنامج خلال الشهر الكريم بعدما صبغته بالصبغة الرمضانية، ومنحت الأولوية للأنشطة العقلية والفكرية وورش عمل تكسب الأطفال المهارات وتعزز التفاعل الإيجابي، مستبعدةً الأنشطة الخارجية والتي تتطلب جهداً بدنيا كبيراً، وأفردت المكتبة برنامجاً للاحتفاء بعام الاستدامة تحت شعار (أخضر أزرق دايم)، بخلاف مسابقة أجيال الاستدامة.

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